  1. استانها
  2. گیلان
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

جلایی:

ملت ایران با جدیت بیشتر در پای صندوقهای رای حاضر شوند

ملت ایران با جدیت بیشتر در پای صندوقهای رای حاضر شوند

رشت - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان گفت: ملت ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با انگیزه تر و جدیت بیشتر در پای صندوقهای رای حاضر شوند.

بهروز جلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم با حضور خود در پای صندوقهای رای دشمن را مانند همیشه مایوس خواهند کرد، افزود: شرکت در انتخابات موجب نشاط و سرزندگی مردم و تقویت نظام اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه انتخاب فرد اصلح یک تکلیف بزرگ است، اظهارداشت: فرد اصلح باید ولایتمدار، فتنه ستیز، صادق و امین باشد.

فرمانده گردان حضرت ابوالفضل (ع) لشکر قدس گیلان در دوران دفاع مقدس گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات مایه سربلندی و سرافرازی نظام مقدس جمهوری است.

وی همچنین با بیان اینکه انتخابات باید مصونیت و وحدت بخش باشد، افزود: هرگونه اختلاف باید از انتخابات کنار گذاشته شود، چون رمز پیروزی ملت ایران وحدت کلمه بوده است.

جلایی بر لزوم اعتماد سازی و ایجاد بسترمشارکت حداکثری مردم در انتخابات نهم در استان تاکید کرد و اظهارداشت: دشمنان تلاش دارند با تبلیغات منفی زمینه دلسردی و عدم حضور مردم در پای صندوق ‌های رای را فراهم کنند.

وی ادامه داد: هر ایرانی و هر فردی که علاقه‌ مند به استقلال، آزادی و پیشرفت کشور است باید به عنوان سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل دشمن مبارزه کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان گفت: دشمن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دنبال کاهش حضور مردم و ایجاد تفرقه، یاس، ناامیدی و بدبین کردن مردم به مسئولان و نظام است.

وی با اعلام اینکه انتخابات از مهمترین و سرنوشت سازترین تحولات سیاسی کشور است، یادآورشد: انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز فوق ‌العاده مهم است.

کد مطلب 1543295

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها