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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۹

کفاشیان در گفتگو با مهر:

کناره‌گیری نمی‌کنم/ مشکلی برای برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال وجود ندارد

کناره‌گیری نمی‌کنم/ مشکلی برای برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال وجود ندارد

رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه با دعوت پرسپولیسی‌ها در نشست امروز شرکت کرده‌ بود،گفت: از انتخابات فدراسیون فوتبال کناره‌گیری نمی‌کنم.

علی کفاشیان در پایان گردهمایی پیشکسوتان پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضورش در این برنامه گفت: از من برای حضور در این گردهمایی دعوت شده بود و من هم به احترام مسئولان و پیشکسوتان پرسپولیس در این نشست شرکت کردم.

وی در مورد صحبت‌های امیر عابدینی در این نشست که از وی خواست کناره‌گیری نکند، اظهار داشت: تاکنون صحبتی در مورد استعفای من نشده است و تمام این مسائل استنباط دوستان است. من برنامه‌هایم را اعلام کرده و کناره‌گیری نخواهم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال هم گفت: هیچ مشکلی در این خصوص وجود نداشته و اقدامات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این انتخابات انجام شده است.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز پانزدهم اسفندماه برگزار می شود. عزیزالله محمدی، علی کفاشیان و محمد حسین قریب سه گزینه اصلی ریاست فدراسیون فوتبال هستند.

کد مطلب 1543296

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