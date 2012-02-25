علی کفاشیان در پایان گردهمایی پیشکسوتان پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضورش در این برنامه گفت: از من برای حضور در این گردهمایی دعوت شده بود و من هم به احترام مسئولان و پیشکسوتان پرسپولیس در این نشست شرکت کردم.

وی در مورد صحبت‌های امیر عابدینی در این نشست که از وی خواست کناره‌گیری نکند، اظهار داشت: تاکنون صحبتی در مورد استعفای من نشده است و تمام این مسائل استنباط دوستان است. من برنامه‌هایم را اعلام کرده و کناره‌گیری نخواهم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال هم گفت: هیچ مشکلی در این خصوص وجود نداشته و اقدامات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این انتخابات انجام شده است.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز پانزدهم اسفندماه برگزار می شود. عزیزالله محمدی، علی کفاشیان و محمد حسین قریب سه گزینه اصلی ریاست فدراسیون فوتبال هستند.