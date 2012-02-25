اخبار ورزشی استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای شنا قهرمانی نابینایان و کم بینایان کشور با قهرمانی تیم فارس به پایان رسید. عبد

اله کمالی سروستانی سرپرست هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان کشور گفت: این مسابقات با حضورورزشکاران 16 تیم از سراسر کشور به مدت دو روز در تهران برگزار شد.

وی افزود: تیم 22 نفره شنا نابینایان فارس در این مسابقات موفق به کسب 12 نشان طلا، 9 نقره و 11 برنز شد که در نهایت منجر به قهرمانی مطلق فارس در این مسابقات شد.

کمالی کسب این عنوان با ارزش را حاصل تلاش ورزشکاران،مربیان، خانواده های این قهرمانان و مسئولان ورزش استان دانست و کسب این افتخار را برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش نابینایان و کم بینایان فارس دانست.

استعدادهای درخشانی در والیبال شهرستانهای فارس وجود دارند

سرپرست هیئت والیبال استان فارس گفت: استعداهای درخشانی در والیبال شهرستانهای فارس وجود دارند که باید به آنها بها داده شود.

منوچهر اسدی پویا افزود: برای مقدمه یک کار زیربنایی از فرصت به دست آمده در مسابقات والیبال مدارس استان استفاده کرده و با همکاری حسین قادری از مربیان بین المللی والیبال استان از دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات والیبال مدارس راهنمایی فارس تست گیری شد.

وی افزود: هدف از این کار شناخت استعدادها برای برنامه ریزی سال 91 والیبال فارس بود و با همکاری مظفری مسئول انجمن والیبال مدارس فارس در مسابقات دبیرستانهای استان نیز موضوع پیگیری خواهد شد.

اسدی پویا افزود: هماهنگی در تمرین و سرمایه گذاری روی نیروهایی که می توانند آینده والیبال فارس را تضمین کنند می تواند یک شروع خوب برای آینده سازی والیبال فارس باشد اما رسیدن به این شرایط مطلوب مشروط به همکاری همه جانبه خصوصا شهرستانهای استان است زیرا در امر برنامه ریزی سالهاست توجه نشده و استعدادهای بسیاری در شهرستانهای فارس برای والیبال وجود دارد که نیاز به توجه دارند.

درخشش تکواندوکاران فارس در مسابقات نیروهای مسلح انتخابی تیم ملی

مسابقات نیروهای مسلح انتخابی تیم ملی در بندرعباس با حضور پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو ایران، استاد کانگ و همچنین تیم ملی تکواندو نوجوانان برگزار شد.

در این رقابتها یک تیم به سرپرستی سید محمد علی موسوی و مربیگری محمد شیروانی با پنج بازیکن از نیروهای مسلح فارس به این مسابقات اعزام شدند که چهار بازیکن به مرحله نهایی را یافتند.

در این مسابقات محمد مهدی اسلام مهر مدال طلای وزن دوم، حامد باربد مدال نقره وزن یکم، مجید قشقایی مدال نقره وزن ششم، عباس هوشمند مدال نقره وزن چهارم و سعید باصری مدال برنز وزن سوم را کسب کردند که تاکنون تیم فارس در رده سوم جدول مسابقات است.

عبدالرحمن صبر دل شادمان رئیس هیات تکواندو استان فارس موفقیت این افراد را مایه افتخار تکواندو فارس دانست و اظهار داشت: تکواندو استان این پتانسیل را دارد که بتواند رتبه استان اول در بخش تکواندو را کسب کند.

برگزاری مسابقات قهرمانی کیوروگی بانوان باشگاه های شیراز

مسابقات قهرمانی کیوروگی بانوان باشگاه های شیراز در دو رده سنی خردسالان و نونهالان برگزار شد.

مسابقات قهرمانی کیوروگی بانوان باشگاه های شیراز در دو رده سنی خردسالان و نونهالان با حضور 51 شرکت کننده برگزار شد.

مسئولان برگزاری این مسابقات از پیشرفت بازیکنان اظهار خرسندی کردند و افزایش تعداد برگزاری مسابقات را کمک بزرگی به پیشرفت تکواندو بانوان شیراز دانستند.

نتایج این مسابقات را اینگونه اعلام کرد: خردسالان: وزن اول: سپیده اکبری از باشگاه صبا مقام اول ، حدیث خسروانی از باشگاه بهاران مقام دوم

وزن دوم: مریم السادات شریف از باشگاه قهرمانان مقام اول ، مینا کریمی ارشد از باشگاه عقاب مقام دوم

وزن سوم: لیلا تاجیک از باشگاه محمود آبادی مقام اول ، آیسا نجفی از باشگاه بهاران مقام دوم ، فاطمه نجفی از باشگاه صادق پور مقام سوم

وزن چهارم: دنیا آذری نوش از باشگاه عقاب مقام اول، رقیه کهیار از باشگاه صادق پور مقام دوم، زهرا مباشر از باشگاه دستغیب مقام سوم ، آیناز زنگنه نژاد از باشگاه بهاران مقام سوم مشترک

وزن پنجم: مرضیه گنجایی سرشت از باشگاه صبا مقام اول ، سارا چناری از باشگاه دستغیب مقام دوم ، شیدا مختار کیا از باشگاه دستغیب مقام سوم ، کیمیا مرادی از باشگاه بهاران مقام سوم مشترک

وزن ششم: فاطمه باصری از باشگاه حجاب مقام اول

وزن هفتم: مریم کوه پیما از باشگاه دستغیب مقام اول ، زهرا رخشا از باشگاه حجاب مقام دوم

وزن هشتم: فرناز عباسی از باشگاه بهاران مقام اول ، غزل فتحی از باشگاه صبا مقام دوم ، مریم سیفی از باشگاه صبا مقام سوم ، کیمیا مذکور از باشگاه بهاران مقام سوم مشترک

وزن نهم: نازنین فتوحی از باشگاه بهاران مقام اول ، شمیم قانعی از باشگاه بهاران مقام دوم ، مژگان حسینی از باشگاه صبا مقام سوم

وزن دهم : مریم زارع خفری از باشگاه بهاران مقام اول ، زهرا مقیمی از باشگاه صادق پور مقام دوم ، هدی محسن آوی از باشگاه دستغیب مقام سوم ، زهرا اکرمی از باشگاه صادق پور مقام سوم مشترک

نونهالان: وزن چهارم: عسل پسندیده کاران از باشگاه صبا مقام اول

وزن پنجم: آتوسا رزمجویی از باشگاه صبا مقام اول ، زهرا انصاری از باشگاه دستغیب مقام دوم ، شکیلا تاجیک از باشگاه محمود آببادی مقام سوم

وزن ششم: فاطمه سناهی سروگل از باشگاه صادق پور مقام اول

وزن هفتم: آیدا شکیبایی فرد از باشگاه بهاران مقام اول ، کیانا تقی پور از باشگاه قهرمانان مقام دوم

وزن هشتم: لیلا کشاورزی از باشگاه صادق پور مقام اول، مریم جعفری عادل آبادی از باشگاه صادق پور مقام دوم، محدثه موسوی از باشگاه صادق پور مقام سوم، نیلوفر میرزا زادگان از باشگاه بهاران مقام سوم مشترک

وزن نهم: راضیه ولی از باشگاه صادق پور مقام اول، زهرا توکلی از باشگاه محمود آبادی مقام دوم

وزن دهم: زهرا دال ونمد از باشگاه بهاران مقام اول ، نوشین به نژاد از باشگاه بهاران مقام دوم

در مجموع مدالهای کسب شده توسط هر باشگاه به شرح زیر است:

باشگاه بهاران 13 مدال، باشگاه صادق پور 11 مدال، باشگاه صبا هفت مدال، باشگاه دستغیب شش مدال، باشگاه محمود آبادی سه مدال و باشگاههای حجاب و قهرمانان هم دو مدال را کسب کردند.

درخشش تکواندوکاران فارس در مسابقات پومسه انتخابی تیم ملی

چندین تن از تکواندو کاران خوب استان با تلاش فراوان و اجرای تکنیکهای خوب توانستند جواز حضور در مرحله اول مسابقات پومسه انتخابی تیم ملی را کسب کنند.

در مرحله دوم از مسابقات فروزان و روشن و اسدپور توانستند به مرحله بعد راه پیدا کنند.