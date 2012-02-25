هدف دشمنان کاهش مشارکت مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌ اشرف ‌نوری روز شنبه در نشستی با عنوان روشنگری در حسینیه امام خمینی(ره) سپاه عاشورا طی سخنانی با اشاره به تحرکات سیاسی استکبار جهانی اظهار داشت: پاسداران و بسیجیان باید در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی نظامی، فناوری و... تحرکات استکبار جهانی را رصد کرده و متناسب با استراتژی آنها با تاکتیکهای مناسب اقدام به مقابله با آنها برخیزند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با بیان اینکه کانون قدرت در نظام اسلامی در سه عنصر ایمان، ولایت و مردم مستقر است، اظهار داشت: وقتی نظامی که از اقتدا معنوی برخوردار باشد استکبار جهانی نخواهد توانست با راه ‌اندازی جنگ نرم به اهداف شیطانی خود نائل شود بلکه برعکس این استکبار جهانی است که با شکست مفتضحانه مواجه خواهد شد.

نوری در ادامه کاهش مشارکت در انتخابات را یکی از اهداف دشمنان دانست و تصریح کرد: دشمنان صراحتاً اعلام می‌کنند که از تمام فرصتهایی که وجود دارد علیه انقلاب اسلامی ایران استفاده خواهند کرد تا بتوانند با ایجاد اختلاف، چالشهای امنیتی و با تلقین مجلس ناکارآمد به اهداف شوم سیاسی خود دست یازند.

وی گفت: دشمن غافل از این است که مردم آگاه و بصیر ایران اسلامی با شاخص قرار دادن رهنمودهای رهبری بار دیگر نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: مردم ایران اسلامی بار دیگر رشد معنوی انقلاب اسلامی ایران را رقم خواهند زد و با صدور معنوی انقلاب اسلامی ایران به سراسر جهان، منافع شیطانی دشمنان بشریت را برای همیشه به مخاطره خواهند انداخت.