حضور مردم عامل اصلی موجودیت نظام اسلامی/ انتخابات مجلس چندوجهی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی ظهر شنبه در نشستی با عنوان انتخابات مجلس نهم که به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار داشت: حضور مردم در صحنه عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی بود و امروز نیز این حضور نظام را در مقابل تمام توطئه های دشمن حفظ کرده و می کند.

وی ادامه داد: در گذشته مردم کشورمان در هیچ صحنه ای در سرنوشت خود دخالت نداشتند و انتخاباتی هم که برگزار می شد بیشتر فرمایشی و غیررقابتی بود ولی امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران انتخاباتی کاملا رقابتی در کشور برگزار می شود و مردم در تعیین سرنوشت خود به صورت مستقیم دخالت دارند.

این فعال سیاسی اصولگرا در بخش دیگری از سخنان خود مهمترین رخداد و اتفاق سیاسی در داخل کشور را برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و افزود: بدون شک علاوه بر برنامه گروه ها و جریان های سیاسی برای رقابت با یکدیگر دشمن نیز برنامه ریزی خاصی برای این انتخابات دارد و به همین دلیل انتظار می رود که با مشارکت حداکثری مردم تمام توطئه های دشمن خنثی شود.

وی پیروزی انقلاب اسلامی ایران را از آن مردم عنوان کرد و گفت: مردم از بدو پیروزی انقلاب اسلامی هرچه را که به دست آورده اند باید با حضور در صحنه از آن دفاع و محافظت کنند که شرکت در انتخابات بهترین شیوه برای دفاع و حفاظت از دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی است.

متکی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت های انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی با سایر انتخابات برگزار شده در کشور اشاره کرد و افزود: در انتخابات های گذشته معمولا دو جریان چپ و راست یا اصلاح طلب و اصولگرا با هم به رقابت می پرداختند که در این دوره این چنین نیست.

وی بیان کرد: انتخابات مجلس نهم به صورت چند وجهی برگزار می شود که در یکی از اضلاع آن جریان اصلاح طلب به صورت شفاف و روشن در انتخابات حضور ندارد هرچند که طرفداران آن جریان و افراد منتسب به آن حضوری فعال در عرصه دارند ولی نیروهای شاخص آنها به دلایل مختلف در عرصه رقابت به صورت شفاف شرکت نکرده اند.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان یادآور شد: هرچند که از جمع 40 نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی به غیر از چند نفر همگی در انتخابات دور نهم نیز کاندید شده اند، ولی حضور در صحنه اصلاح طلبان در این انتخابات متفاوت با انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال های گذشته است.

وی به اردوگاه اصولگرایان برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در جبهه اصولگرایان نیز این بار و برخلاف دوره های گذشته جمع واحدی در انتخابات حضور ندارند و افراد با لیست ها و جبهه های مختلف در انتخابات مجلس با هم به رقابت می پردازند که این مهم نیز یکی دیگر از ویژگی های اصلی انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور است.

وزیر سابق خارجه کشور عنوان کرد: برخی معتقدند که حضور اصولگرایان با عنوان های مختلف می تواند زمینه را برای افزایش رقابت فراهم کند که در این صورت مردم به راحتی می توانند به نامزدهای مورد نظر و حمایت خود در راستای تشکیل مجلسی کارآمد و قوی رای بدهند.

متکی در ادامه به جریان سوم فعال در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه اشاره کرد و افزود: جریان سوم کسانی هستند که سمت و سوی آنها به صورت واضح مشخص نیست و افراد منتسب به این جریان خط فکری سیاسی واحدی ندارند و به همین دلیل حضور آنها در عرصه بسیار خطرناک است.

وی نقش آفرینی پول و ثروت را در جریان سوم فعال در عرصه انتخابات بسیار مهم عنوان کرد و گفت: این جریان به صورت کاملا زیرزمینی در فکر جذب افراد است و می خواهد با بهره برداری از عامل ثروت و پول اکثریت مجلس شورای اسلامی را در اختیار خود بگیرد.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان کشور اظهار داشت: از حدود 9 ماه قبل حضور و ورود افراد منتسب به این جریان وابسته به پول و ثروت در انتخابات گوشزد شده است و انتظار می رود که علاوه بر اقدامات انجام شده از سوی هیئت های اجرایی و نظارت، مردم نیز به کاندیداهای این چنین رای ندهند.

وی با تحلیل شرایط منطقه و جهان و نگاه آنها به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به بیداری اسلامی در منطقه و نگاه کشورهای غربی حضور مردم در صحنه می تواند بهترین فرصت در راستای تقویت اقتدار کشور باشد.

متکی گفت: بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و الگوگرفتن از نظام جمهوری اسلامی ایران باعث شده است تا کشورهای غرب در محاسبات خود دچار انحراف شوند و به همین دلیل حضور مردم کشورمان در انتخابات می تواند نه تنها در عرصه داخلی حتی در تحولات بین المللی نیز نقش آفرین باشد.