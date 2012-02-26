مشارکت حداکثری مهمترین بخش انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، این نامزد حضور در مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اهواز ظهر امروز شنبه در نشست خبری خود اظهار کرد: در آخرین مرحله بررسی صلاحیتها رد صلاحیت شدم و دیروز( جمعه) موفق به دریافت صلاحیت خود شدم و آنها گفتند در خصوص رد صلاحیت شما اشتباهی صورت گرفته است.

وی در خصوص هدفش از حضور در عرصه انتخابات تصریح کرد: یکی از دلایلی که باعث شد وارد عرصه انتخابات شوم این است که مشاهده می کنم شهر اهواز و استان خوزستان با وجود این همه ظرفیت صنعتی، معدنی و کشاورزی دارای مشکلات فراوانی است و تاکنون به صورت جدی به آنها رسیدگی نشده است.



سلحشور عنوان کرد: مناطق فراوانی از اهواز را بازدید کرده ام و احساس می کنم مظلومیت در جای جای این شهر موج می زند و فقر و بیکاری نیز این شهر را آزار می دهد.



داوطلب نمایندگی مجلس نهم از اهواز افزود: کار نماینده مجلس، قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون است ولی در کنار اینها وی می تواند با تصویب برخی قوانین برای کشور و شهرش مفید واقع شود.



سلحشور با اشاره به اینکه یکی از مطالبات جدی مردم اهواز برقراری امنیت است، گفت: با ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در هر منطقه خود به خود اغلب مشکلات از جمله نا امنی حل می شود.



وی همچنین در پاسخ به این سئوال که "گرایش سیاسی شما چیست؟" تصریح کرد: من سیاسی نیستم و اگر مدیران سیاسی ما توانمند بودند من به عنوان فردی و مدیری اجرایی، هیچگاه احساس تکلیف نمی کردم که وارد عرصه انتخابات که معمولا یک کار سیاسی است بشوم.