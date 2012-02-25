165 بازرس در طرح ویژه نظارت نوروزی در زنجان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال نبوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح نظارتی ویژه نوروز سال 91 از 11 اسفند لغایت 15 فروردین 91 در سطح استان زنجان اجرا می شود.

وی ادامه داد: نظارت بر مراکز نگهداری کالا، نظارت ویژه بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور برای کالاها و خدمات ارائه شده به مردم، نظارت بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور از سوی واحدهای صنفی برگزار کننده حراج، نظارت بر رعایت سود قانونی، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور و مطابقت کالاهای عرضه شده در نمایشگاه ها، نظارت بر عملکرد مراکز خرید (سازمان تعاون روستایی میادین میوه و تره بار و ...) و فروشگاه های عرضه کننده البسه و پوشاک، آجیل و خشکبار، شیرینی جات از دیگر مواردی است که تحت نظارت بازرسین قرار خواهد گرفت.

معاون بازرسی و نظارت سازمان با اشاره به دریافت شکایات مردمی از طریق 124 همه روزه حتی در ایام تعطیلات نوروز گفت: تلفن 124 همواره از ساعت 8 صبح لغایت 8 شب آماده دریافت شکایات مردمی است و بازرسین مربوطه حداکثر ظرف 48 ساعت به شکایات رسیدگی و نتیجه را به شاکی اعلام می کنند.

نبوی افزود: این طرح با هدف افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال به اجرا گذاشته می شود.

نبوی بر ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالاها و خدمات در ایام پایانی سال تاکید کرد و افزود: این نظارت در مراحل تامین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارشهای مردمی و پرونده های متشکله اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه نظارت در دو بخش کالایی و خدماتی صورت می گیرد، گفت: نظارت در بخش کالایی شامل البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی جات، لبنیات، گوشت - قرمز، گوشت مرغ، ماهی، قند و شکر، روغن بناتی، برنج، انبارو سردخانه ها، میادین میوه و تره بار و نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا است و بخش خدمات شرکت های مسافربری، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری ها و رستوران های بین شهری است.