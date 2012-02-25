راه اندازی اورژانس اجتماعی در پنج شهرستان هرمزگان/ ترسیم نقشه راهبردی بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی فیضی معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی هرمزگان بیان داشت: خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 در شهرستان های میناب، حاجی آباد، کیش، قشم و پارسیان راه اندازی شد.

وی افزود: با پیگیری های ستادی به عمل آمده و اقدامات صورت گرفته ، درحال حاضر امکان برقراری ارتباط از طریق تلفن های ثابت در این شهرستان ها با خط 123 برقرار شده و به جزء شهرستان قشم که از طریق موبایل نیز این امکان وجود دارد ، در سایر شهرستان ها این موضوع در دست پیگیری است تا در اسرع وقت ، امکان برقراری موبایل هم میسر می شود.

فیضی اظهار داشت: درصورت نیاز به انجام مداخلات روانی ، اجتماعی حضوری ، کارشناسان این خط طی هماهنگی با تیم سیار اورژانس اجتماعی و مرکز مداخله در بحران ، پیگیری های لازم را انجام می دهد.

وی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، مداخله تخصصی مؤثر به منظور جلوگیری از تشدید بحران و آسیب های اجتماعی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات سازمان بهزیستی، ارائه راهنمایی های لازم درخصوص فعالیت های سازمان را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.

فیضی اضافه کرد: کودکان آزار دیده ، همسران آزار دیده ، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند، دختران و پسران فراری ، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی و آسیب دیده ، مبتلایان به اختلالات هویت جنسی و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند از جمله گروه های هدف هستند.

جلسه تعیین برنامه عملیاتی سال 91 در بهزیستی هرمزگان تشکیل شد

جاسم محمدی مدیر کل بهزیستی هرمزگان در این جلسه با اشاره به اینکه بهزیستی استان هرمزگان به عنوان اولین استان در ترسیم نقشه راهبردی در سطح بهزیستی کشور عمل کرده است، بر انجام فعالیت ها و برنامه های اداره کل باپیوست فرهنگی تاکید و خواستار تهیه کتابچه ای در این زمینه و توزیع آن بین کارکنان شد.

در ادامه این جلسه " نیکنام " دبیر شورای فرهنگی بهزیستی هرمزگان با اشاره به تشکیل سه سطح کمیته تخصصی راهبردی در دبیر خانه شورای فرهنگی بهزیستی هرمزگان آن را عاملی در جهت تشکیل سیاست گذاری راهبردی و فرهنگی سازمان ، ایجاد فهرست برنامه های فرهنگی ، و تامین اعتبار ات مورد نیاز از دبیر خانه شورای فرهنگی عنوان کرد.

در پایان این جلسه برگزاری جلسات آموزشی، برگزاری جلسه توجیهی نقشه راهبردی و بیان ایده ها و نظرات توسط معاونین ارائه گزارش عملکرد توسط معاونت ها از مصوبات این جلسه است.