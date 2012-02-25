جنایت قرآن سوزی،چالشی بزرگ برای غربیها در آستانه خروج از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در مطلبی نوشت : عملیات بین المللی افغانستان به زودی پایان می یابد، این در حالی است که جنایت سوزاندن قرآن توسط نظامیان آمریکایی در بدترین زمان ممکن برای اعضای ناتو رخ داد و آنها را بیش از پیش به عنوان نیروی اشغالگر در این کشور معرفی کرد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد کارگرانی که در پایگاه نظامی ناتو و در تاسیسات سوزاندن زباله مشغول بودند از این عمل نظامیان آمریکایی، خونشان به جوش آمده بود. سه نظامی آمریکایی با یک کامیون پر از نوشته های مذهبی که آیاتی از قرآن در آن به چشم می خورد و سوزانده شده بود به این محل آمدند. کارگران سعی کردند جلو نظامیان آمریکایی را بگیرند.

یکی از آنها اظهار داشته بود که من آماده بودم جان خود را برای کشتن این نظامیان آمریکایی فدا کنم.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط نظامیان آمریکایی تنها پنج دقیقه به طول انجامید اما این اقدام می تواند گروههای بین المللی را در تلاشهایشان برای برقراری صلح در افغانستان با شکست روبرو کند.

نویسنده در ادامه این مطلب به گسترش موج اعتراضات افغانها علیه این اقدام وقیحانه نظامیان آمریکایی اشاره کرده و نوشت: جریان قرآن سوزی برای آمریکا و نیروهای بین المللی موسوم به ایساف در بدترین نقطه زمانی رخ داد. بازگشت نیروهای خارجی از افغانستان نزدیک است و در پایان این تصور می تواند ایجاد شود که نیروهای خارجی به دلیل ناآرامیها و شورشهایی که در افغانستان ایجاد شد از این کشور فرار کردند. چنین بازگشتی مانند بازگشت (مفتضحانه) نیروهای آمریکایی از ویتنام در سال 1975 است.

"دی سایت" در بخش دیگری از این مطلب نوشت : این مسئله که حساسیت افغانها در مسائل مذهبی بسیار بالا است یک حقیقت بوده و نظامیان ایساف باید این مسئله را بدانند.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه امروز مردم افغانستان از گرسنگی و سرمای هوا علاوه بر واقعه قرآن سوزی رنج می برند نوشت : به این ترتیب حضور نیروهای خارجی در این کشور به ویژه آمریکایی ها حالا بیش از گذشته به عنوان نیروی اشغالگر احساس می شود. به این ترتیب جریان سوزاندن قرآن توسط نیروهای آمریکایی می تواند بر بازگشت نیروهای غربی از این کشور تاثیرات بد و وخیمی داشته باشد.

