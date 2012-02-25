"ائتلاف بزرگ اصولگرایان" انحلال خود را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

مردم شریف و بزرگوار تهران از آغاز دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی و به دنبال اشکالات پیش آمده در ساز و کار و نحوه انتخاب اعضاء در جبهه متحد اصولگرایی، جمعی از اصولگرایان معتقد به ولایت فقیه و دوستان و یاران و همراهان انقلاب از آغاز تا کنون، تصمیم گرفتند که برای گرم نمودن صحنه انتخابات و با پذیرش کامل منشور جامعه مدرسین و جامعه روحانیت، ائتلافی جدید تشکیل دهند.

اکنون که متوجه شدیم ایجاد این ائتلاف موجب رنجش خاطر بزرگان اصولگرایی شده است و با توجه به احترام خاصی که برای حضرت آیت‌الله مهدوی کنی دامت‌برکاته و آیت‌الله یزدی دامت برکاته قائل هستیم، به حرمت این دو عزیز بزرگوار ائتلاف بزرگ اصولگرایان را منحل اعلام می‌نمائیم.

از مردم عزیز تهران می‌خواهیم که در روز جمعه با حضور جدی و پرشور و فراگیر خود یک بار دیگر مهر تأییدی بر عزت، سربلندی و استقلال ایران اسلامی بزنند.