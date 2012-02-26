احمد رضا سمیعی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح نظارتی ویژه از 12 اسفندماه آغاز میشود بیان کرد: این طرح تا 15 فروردین ادامه پیدا میکند.
وی گفت: هدف از اجرای این طرح این است که کالاهای اولویت دار و همچنین کالاهایی که بیشتر مورد تقاضای مردم است مورد بازرسی قرار گیرد.
طرح ویژه نظارتی نوروز شامل کالا می شود
وی بیان کرد: در بخش کالا این بازرسی در طرح نظارتی ویژه شامل البسه، پوشاک، کیف و کفش می شود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم ادامه داد: این نظارت ها در بخش مواد خوراکی شامل نظارت بر آجیل و خشکبار، خاروبار و شیرینی جات، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت سفید که شامل مرغ و ماهی است، قند و شکر، روغن نباتی، برنج و همچنین میوه و تره بار می شود.
طرح ویژه نظارت نوروز شامل بخش خدماتی میشود
وی گفت: در بخش خدماتی نیز این نظارت شامل نظارت بر شرکتهای مسافربری و حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، واحدهای اقامتی، رستورانها و غذاخوریها میشود.
وی ادامه داد: همچنین این نظارت در بخش خدماتی شامل مجتمع های خدمات رفاهی بین شهری، انبارها و سردخانه های محل نگهداری کالا، نظارت بر موضوع فروش فوق العاده حراج در سطح واحدهای صنفی و نظارت بر نمایشگاه عرضه مستقیم کالا میشود.
82 هزار و 199 بازرسی طی چهار ماه اخیر انجام گرفته است
سمیعی نسب بیان کرد: نظارت هایی که بر کل واحد ها از اول مهرماه تا 20 بهمن انجام گرفته است 82 هزار و 199بازرسی از بنگاههای اقتصادی بوده است.
وی گفت: از میان این بازرسیها پنج هزار و 791 مورد تخلف شناسایی شده است و پرونده این تخلفات به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است.
وی ادامه داد: ارزش مالی این تخلفات نیز 38 میلیارد و 104 میلیون و 450 هزار ریال بوده است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قم از آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز در قم از 12بهمن خبر داد.
احمد رضا سمیعی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح نظارتی ویژه از 12 اسفندماه آغاز میشود بیان کرد: این طرح تا 15 فروردین ادامه پیدا میکند.
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