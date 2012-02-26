احمد رضا سمیعی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح نظارتی ویژه از 12 اسفندماه آغاز می‌شود بیان کرد: این طرح تا 15 فروردین ادامه پیدا می‌کند.



وی گفت: هدف از اجرای این طرح این است که کالاهای اولویت دار و همچنین کالاهایی که بیشتر مورد تقاضای مردم است مورد بازرسی قرار گیرد.



طرح ویژه نظارتی نوروز شامل کالا می شود



وی بیان کرد: در بخش کالا این بازرسی در طرح نظارتی ویژه شامل البسه، پوشاک، کیف و کفش می شود.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت قم ادامه داد: این نظارت ها در بخش مواد خوراکی شامل نظارت بر آجیل و خشکبار، خاروبار و شیرینی جات، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت سفید که شامل مرغ و ماهی است، قند و شکر، روغن نباتی، برنج و همچنین میوه و تره بار می شود.



طرح ویژه نظارت نوروز شامل بخش خدماتی می‌شود



وی گفت: در بخش خدماتی نیز این نظارت شامل نظارت بر شرکت‌های مسافربری و حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، واحدهای اقامتی، رستوران‌ها و غذاخوری‌ها می‌شود.



وی ادامه داد: همچنین این نظارت در بخش خدماتی شامل مجتمع های خدمات رفاهی بین شهری، انبارها و سردخانه های محل نگهداری کالا، نظارت بر موضوع فروش فوق العاده حراج در سطح واحدهای صنفی و نظارت بر نمایشگاه عرضه مستقیم کالا می‌شود.



82 هزار و 199 بازرسی طی چهار ماه اخیر انجام گرفته است



سمیعی نسب بیان کرد: نظارت هایی که بر کل واحد ها از اول مهرماه تا 20 بهمن انجام گرفته است 82 هزار و 199بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی بوده است.



وی گفت: از میان این بازرسی‌ها پنج هزار و 791 مورد تخلف شناسایی شده است و پرونده این تخلفات به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است.



وی ادامه داد: ارزش مالی این تخلفات نیز 38 میلیارد و 104 میلیون و 450 هزار ریال بوده است.

