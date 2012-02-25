به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در مراسم گردهمایی پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطالب فوق گفت: برای ما افتخاراست که در جمع پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرده ایم در واقع دیدار با آنها برای ما یک فرصت خوب و استثنایی است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: خوشبختانه در این جمع بازیکنان باغیرتی نیز حضور دارند و از حضور استیلی نیز در این مراسم تشکر می کنیم که در این فصل فشارهای زیادی را تحمل کرد. در واقع توهین هایی که باید به من و یا کاشانی می شد وی مورد خطاب قرار گرفت که این موضوع به دلیل اخلاق وارسته ای است که استیلی دارد. او از افتخارات باشگاه پرسپولیس بوده و همیشه نام او در تاریخ پرسپولیس باقی می ماند.

وی با بیان اینکه از طرف خودم و پروین به دو نفر از حاضرین خیر مقدم ویژه می گویم اظهار داشت: دکتر غفوری فرد جزو کسانی است که برای ورزش ایران زحمات زیادی کشیده. وی انسانی شایسته و انقلابی در این مملکت بوده و هست.

رویانیان در همین خصوص افزود: من به کفاشیان نیز خیرمقدم ویژه می گویم و شهادت می دهم که وی یک خدمتگذار صادق و از مدیران شایسته فوتبال ایران است. در واقع کفاشیان متعلق به کل فوتبال ایران است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن تشکر ویژه از دنیزلی گفت: دنیزلی دعوت ما را برای سرمربیگری پرسپولیس در شرایط سختی پذیرفت در حالی که پیشنهاد چشم نوازی از ترکیه داشت ضمن اینکه مشکلات خانوادگی نیز کار وی را برای حضور در پرسپولیس سخت کرده بود. باید دنیزلی را در قلب خود جای دهیم و از وی حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه تا به امروز 840 نفر از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس را شناسایی کرده ایم تاکید کرد: بزودی شرکت پیشکسوتان پرسپولیس را تاسیس خواهیم کرد و کارهای اجرایی آن در حال انجام شدن است.

رویانیان در همین خصوص تاکید کرد: پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با حضور در این شرکت در مدیریت باشگاه نقش اساسی خواهند داشت و هر کدام از آنها صاحب رای خواهند شد.

وی در خصوص مباحث اقتصادی باشگاه پرسپولیس و برنامه ها خصوصی سازی این باشگاه گفت: هدف ما از مطرح کردن مباحث اقتصادی و حرکت به سمت خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس دو موضوع مهم است. اول اینکه وظیفه اقتصادی خود را نسبت به پیشکسوتان باشگاه که از نظر مادیات اکثر آنها شرایط خوبی ندارند را انجام دهیم و مورد دیگری که برای ما اهمیت دارد مسائل اقتصادی مربوط به خود باشگاه است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در همین خصوص افزود: اولین حقوق بخشی از پیشکسوتان گرانقدر باشگاه را قبل از فروردین ماه پرداخت خواهیم کرد.

رویانیان در مورد حضور حسین هدایتی در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز گفت: بحث حضور آقای هدایتی در هیئت مدیره مطرح نیست و من از حضور وی بی خبرم.