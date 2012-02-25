سیاست اسلام سیاست دروازه باز است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی روز شنبه در جمع مسئولین و قشرهای مختلف مردم بناب افزود: اسلام، بندگان راستین خداوند متعال را کسانی می داند که اهل تفکر و تدبر هستند. نه از حرفهای دیگران وحشت دارند و نه هر سفسطه ای را پذیرا می شوند.

وی در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: هرمطلب و بحث سیاسی دیگر مانند موج است و مواظب باشید به برادری و وحدت شما خدشه نیافتد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با اشاره به اینکه در جریان انتخابات هرکسی به دنبال گزینه خود می رود و باید هم اینطور باشد، اظهارداشت: اگر غیر از این باشد، انتخابات معنا و مفهوم نخواهد داشت. ولی همه باید مواظب باشند این جشن با شیرینی تمام شود و خدای نکرده به تلخی مبدل نشود.

وی ادامه داد: همه باید یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنیم و انتخابات مانند سایر کارهای سیاسی اجتماعی یک امتحان است که بایستی در این امتحان بزرگ از ایمان خود مواظبت کنیم.

امام جمعه بناب اظهار داشت: آنهایی که به صحنه انتخابات آمدند و آنهایی هم که رد صلاحیت شدند، برای ما مورد احترام هستند و به فرموده مقام معظم رهبری آنهایی که رد صلاحیت شدند، مسلماً به مدیریتهای دیگر سزاوار هستند و باید دست به دست هم داده، فضای شهر را بهشتی کرده و سعی کنیم این فضا را به جهنم تبدیل نکنیم و نباید گذاشت شهر را کدورت فرا گیرد.