جنگ روانی در بستر تحریم ها راهبرد شبکه های معاند علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: دلسرد کردن مردم، دامن زدن به اختلاف ها، کوچک شمردن دستاوردهای نظام و جنگ روانی در بستر تحریم ها مهمترین راهبردهای شبکه های معاند علیه ایران است.

حجت الاسلام علی نهاوندی در نشست هم اندیشی صاحب نظران سیاسی، علمی و فرهنگی با دسته بندی فعالیت شبکه های اجتماعی، ماهواره ای و رسانه ای معاند، گفت: کار دشمن، دشمنی است و نباید از او انتظاری جز این نداشت و ما باید مباحث دقیق و موشکافانه رهبری را راهبرد جدی برنامه ریزی خود قرار دهیم.

نهاوندی بر ایجاد فضای پر شور انتخاباتی مبتنی بر مهندسی پیام و مشارکت همگانی تاکید کرد و گفت: آنچه مشهود و ملموس است حضور پر شور مردم در عرصه های مختلف از جمله راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات است.

مدیر مکتب اسلام شناسی بانوان، حضور مردم در صحنه را پشتوانه ای جدی و مهم برای نظام اسلامی دانست و گفت: در شرایطی که دشمنان القای فاصله می کنند، باید مردم حس کنند که جمهوری اسلامی، ارکان آن ورهبری از خود آنان است و رسانه در این میان نقش جدی دارد.

منور شایسته خوی مدیر مکتب نرجس هم با تأکید بر بهره گیری از راهبردهای ارائه شده رهبری در برگزاری انتخابات، گفت: معتقدیم بانوان به عنوان مهندسان معنوی جامعه، در مشارکت و نقش پذیری نقش بسزایی دارند.

برگزاری جشنواره طرح ها و ایده های نو قرآنی

سرپرست دفتر هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی خراسان رضوی از برگزاری جشنواره طرح ها و ایده های نو قرآنی در این استان خبر داد.

یوسف امینی گفت: به منظور بهره گیری از توان علمی و خرد جمعی صاحب نظران و فعالان قرآنی خراسان رضوی فراخوان جشنواره طرح ها و ایده های نو قرآنی را منتشر کردیم.

وی افزود: صاحب نظران و کارشناسان علوم قرآنی و همچنین مدیران و مربیان موسسات قرآنی می توانند طرح‌ها و ایده‌های نو خود را در محورهای آموزشی، پژوهشی، تبلیغ و ترویج، نشر مکتوب و الکترونیک، هنر و مشاوره با محوریت قرآن کریم به دبیرخانه این جشنواره واقع در مجتمع فرهنگی و هنری صاحب الزمان(عج) دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی ارائه کنند.

امینی آخرین مهلت برای دریافت آثار را پایان اردیبهشت 91 دانست و اظهارداشت: طرح‌های دریافتی توسط هیئت داوران جشنواره مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و از طرح‌های برگزیده جهت اجراء و تولید و انتشار حمایت خواهد شد.

گردهمایی روابط عمومی های صدا و سیمای کشور در مشهد برگزار شد

دهمین گردهمایی مدیران روابط عمومی های تهران و مراکز صدا و سیمای کشور همراه با یک دوره آموزشی دوروزه با شعار روابط عمومی کار آمد، روابط عمومی پیام گستر در مشهد برگزار شد.

تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی رسانه ملی در این گردهمایی با اشاره به اینکه امروز رسانه مقتدر جمهوری اسلامی ایران بیش از 145 شبکه رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی در حوزه ملی و بین المللی دارد، گفت: رسانه ما رسانه ای دین محور، اخلاق محور و تأثیرگذار است که باید تلاش شود تا جایگاه خود را در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی پیدا کند و حرفی نو در جهان متکثر امروز داشته باشد.

وی کار روابط عمومی ها را تولید پیام هوشمندانه دانست و گفت: روابط عمومی ها به عنوان نماینده افکار عمومی در رسانه، مشاور امین و مورد اعتماد مدیران ارشد و همچنین تصیم گیر و امین مخاطبان خود هستند.

بایسته های روابط عمومی و محورهای مهم ارزیابی سالانه، حقوق رسانه و آزادی بیان، خبر، روابط عمومی الکترونیک و تبلیغات در روابط عمومی از مهمترین موضوع ها و مواردی بود که در این گردهمایی بررسی شد.

"اگر باران ببارد" در جشنواره بین المللی فیلم 100 دیپلم افتخارگرفت

اثر رادیویی "اگر باران ببارد" از صدا وسیمای خراسان رضوی در هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100، دیپلم افتخار جشنواره را از آن خود کرد.

مستند گزارشی رادیویی 100 ثانیه ای "اگر باران ببارد" با موضوع خشکسالی از منصوره افضلی تهیه کننده رادیویی شبکه استانی صدای خراسان رضوی در این جشنواره موفق به دریافت جایزه سوم بخش ویژه رادیویی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی شد.

گفتنی است، شبکه استانی صدای خراسان رضوی با ارسال دو برنامه اگر باران ببارد و آنونس یادگار ماندگار با موضوع کتابخوانی در این جشنواره شرکت کرد.

به بخش ویژه رادیویی جشنواره بین المللی فیلم100، 498 اثر رادیویی ارسال شد که 71 اثر به بخش رقابتی جشنواره راه یافت.