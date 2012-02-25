زنجان مقام نخست دوازدهمین دوره المپیاد ملی و مهارت کشور را کسب کرد

قاسم صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این دوره از مسابقات تیم اعزامی از استان زنجان موفق به کسب رتبه برتر تیمی و مدالی شد، افزود:هفت مدال طلا، دو مدال نقره و دو مدال برنز ماحصل رقابت شرکت کنندگان اعزامی از این استان به دوازدهمین دوره المپیاد ملی و مهارت کشور است.

وی، ادامه داد: شرکت کنندگان اعزامی از استان زنجان دررشته مکاترونیک دو مدال طلا، رباتیک دو مدال طلا، آجرچینی یک مدال طلا، کنترل صنعتی یک مدال طلا و تراش CNC یک مدال طلا به دست آوردند.

صیادی افزود: همچنین کسب مدال نقره در رشته های گرافیک وتاسیسات لوله کشی و کسب مدال برنز در رشته های سخت افزار شبکه و تاسیسات الکترونیکی از دیگر دستاوردهای تیم اعزامی از استان زنجان به دوازدهمین دوره المپیاد ملی و مهارت کشور در استانهای تهران و البرز است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: آجرچینی، تاسیسات الکتریکی، تراش CNC، طراحی دوخت، رباتیک، ساخت و تولید، طراحی مهندسی، اتومکانیک، سخت افزار شبکه، گرافیک، قنادی، کاشیکاری، کنترل صنعتی، تاسیسات لوله کشی و مکاترونیک از جمله رشته هایی بودند که منتخبین مهارتی استان زنجان به رقابت با سایر شرکت کنندگان کشوری پرداختند

صیادی افزود: رقابت های سه رشته قنادی، طراحی دوخت و قنادی در استان تهران و بقیه رشته ها در استان البرز برگزار شد.

وی افزود: برگزیدگان دوازدهمین دوره المپیاد ملی مهارت برای شرکت در مسابقات المپیاد جهانی آلمان که شهریور ماه سال آینده در برلین برگزار خواهد شد اعزام می شوند.