احداث پلهای مکانیزه برای مدیریت شهری به صرفه نیست

مهرداد کیانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پل های مکانیزه نسبت به پل های معمولی از نظر هزینه، تعمیر و نگهداری پرهزینه هستند و عمر مفید کوتاهی دارند.

وی افزود: این پل ها ضمن اینکه هزینه بالای برق مصرفی دارند نیازمند نگهبان به منظور حفاظت از دستبردهای احتمالی هستند کما اینکه در روزهای اخیز شاهد به سرقت رفتن قطعاتی از پل مکانیزه شهید سلطانی بوده ایم.

کیانی گفت: احداث اینگونه پل ها فقط در مکانهای پر تردد نظیر مترو، شهید سلطانی و چهارراه هایی با ترافیک بالا مقرون به صرفه و عقلایی خواهد بود.

قابل ذکر است که کلیه مسئولیت پل های عابر پیاده با تشکیل سازمان زیباسازی شهری به این سازمان واگذار شده و متولی اصلی پل های عابر نیز سازمان زیباسازی شهری است.