حضور حداکثری مردم در انتخابات تحریمهای دشمنان را خنثی می کند

رضا دوست جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشارکت سیاسی با شکوه موجب تقویت اقتدار نظام و ملت است، افزود: به یقین در 12 اسفند ماه چنین حضور دشمن‌ شکنی را در پای صندوق ‌های رای خلق خواهیم کرد.

وی همچنین انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را بسیار مهم دانست واظهارداشت: دشمنان با تبلیغات، دنیا را به جنجال کشانده اند شاید بتوانند انتخابات را بى ‌رونق کنند.

فرماندار رودسر با تاکید بر اینکه ملت ایران با حضوری مثال زدنی مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهند زد، گفت: این حضور مردمى در شکوه بخشیدن به چهره ملت شجاع و رشید ایران در نظر دیگران بسیار موثر است.

وی افزود: حضور مردم در پاى صندوقهاى راى بارزترین مظهر حضور مردمى و این پشتوانه انقلاب و کشور است.

دوست جلالی انتخابات مجلس را مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود و کشور ذکر کرد و اظهارداشت: آحاد مردم باید تلاش کند تا مجلسى قوى و آبرومند تشکیل شود چرا که انتخابات قوى و پرشور بیانگر عزم استوار ملت ایران است.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس مى تواند حافظ امنیت ملى و سد مستحکمى در برابر طمع ورزى بیگانگان باشد، یادآورشد: بصیرت نقش مهمی در انتخاب نماینده اصلح دارد.