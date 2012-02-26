دختران محجبه قرقیزستان مجبور به ترک مدرسه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، رهات دختر 14 ساله قرقیزستانی در این رابطه گفت: مدرسه به من اجازه ورود نمی دهد و من مجبور نیستم که به خواسته آنها عمل کنم.

برای این دختر 14 ساله رؤیای دریافت مدرک دانشگاهی به واسطه ممنوعیت حجاب از سوی دولت قرقیزستان از بین رفت.

درحال حاضر رهات در یک مرکز آموزش بزرگسالان تحصیلات خود را ادامه می دهد و به رغم این که این مرکز نسبت به حجاب وی تساهل نشان داده اما از استانداردهای آموزشی پایین تری برخوردار است.

ماجرای رها کردن مدرسه به خاطر حجاب تنها مختص به این دختر نیست، بسیاری از دانش آموزان محجبه مسلمان از ماه سپتامبر گذشته به دنبال ممنوعیت حجاب در مدارس قرقیزستان مدرسه را ترک کرده و تحصیلات خود را در سایر نهادهای آموزشی پیگیری کردند.

مدارس در این کشور آسیای میانه که بیشترین جمعیت آن را مسلمانان تشکیل داده اند در رابطه با وضعیت پیش آمده تنها به تصمیم وزارت آموزش مبنی بر ممنوعیت حجاب اشاره می کنند.

فعالان حقوق بشر اظهار داشتند که ممنوعیت حجاب حقوق اولیه مسلمانان قرقیزستان را نقض می کند. این ممنوعیت موجب می شود مؤمنان مسلمان در مدارس مقطع متوسطه حضور نیابند و این امر نقض آشکار حقوق کودکان برای ادامه تحصیل در مقطع متوسطه است.

این درحالی است که در قانون اساسی قرقیزستان آزادی دینی تضمین شده و در قانون آمده است حقوق و آزادیهای مردم تنها به واسطه قانون برای حمایت از ارزشهای دموکراتیکی چون امنیت ملی، نظم عمومی، حفظ سلامتی و حفظ اخلاق محدود می شود.

مسلمانان 75 درصد از جمعیت 5 میلیونی قرقیزستان را تشکیل داده اند. درحالی که اسلام حجاب را پوشش واجب برای زن درنظر گرفته، اما دولت قرقیزستان اخیرا حق آزادی دینی افراد را زیر سؤال برده و قوانین بسیاری برای محدودیت فعالیتهای دینی تصویب کرده است.