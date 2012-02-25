وحید بنا پس از دو پیروزی به حریف فرانسوی باخت و حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که در شهر پراگ جریان دارد وحید بنا نماینده وزن 66- کیلوگرم کشورمان که دور نخست استراحتداشت، بعدازظهر امروز شنبه در دور دوم به دیدار "کارولس فیگوئرا" از استونی رفت و در آخرین ثانیه های دقیقه دوم حریف خود را ضربه فنی کرد و به دور بعد راه یافت.

نماینده استونی با امتیاز 144 در رنکینگ 53 رده بندی بهترین های جهان قرار دارد. بنا درمبارزه بعدی خود به مصاف "داودان آتانسوخ" از مغولستان را رفت این حریف را در حالی که وقت 5 دقیقه ای مبارزه به نیمه رسیده بود ضربه فنی کرد و راهی دور سوم شد.

جودوکار وزن 66- کیلوگرم کشورمان در مرحله بعد با "دیمیتری دراگان" از فرانسه روبرو شد و با شکست برابر این جودوکار از دور رقابتها حذف شد. "دارگان" با امتیاز320 در مکان 29 رنکینگ جهانی ایستاده است.

این دوره از مسابقات از صبح امروز شنبه با حضور395 جودوکار از 74 کشور جهان در شهر پراگ آغاز شد که علی معلومات به عنوان اولین جودوکار کشورمان نتوانست به مقامی دست پیدا کند و از دور رقابتها حذف شد.