نمایش های نوروزی سینما در حد شایعات است

عبدالله علیخانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:ما درخواست دادیم اما هیچ قراردادی در ارتباط با اکران این فیلم نبستیم. تمام مباحثی که در ارتباط با مشخص شدن فیلم های نوروزی مطرح می شود در حد شایعات است.

وی افزود:من خودم عضو شورای صفی نمایش هستم تا کنون اکران هیچ گروه سینمایی به طور قطعی مشخص نشده است. همانطور که می دانید شورای صنفی نمایش دخالتی در اکران فیلم ها ندارد و فقط در برخی موارد توصیه هایی انجام می دهد.

علیخانی ادامه داد:به طور نمونه اگر قرار باشد شش فیلم در حوزه طرب هم اکران شوند این شورا به صاحبان فیلم و حتی سینماداران توصیه می کند که این کار درستی نیست زیرا در طول سال با کمبود چنین آثاری روبرو می شویم.

وی تاکید کرد: کار شورای صنفی بستن قرارداد اکران فیلم ها است و تصمیم گیرنده اصلی و نهایی سرگروه و صاحبان فیلم ها هستند. مانیز مانند دیگر صاحبان فیلم برای اکران نوروزی فیلم "زندگی خصوصی" درخواست دادیم و فکر می کنم در جلسه این هفته شورا حتی تعداد فیلم هایی که برای نوروز 91 درخواست می دهند بیشتر هم شود.

این تهیه کنند گفت:هر صاحب فیلمی وقتی برای هر زمانی درخوسات نمایش می دهد قطعا برای خود برنامه ریزی انجام داده است. ما نیز با توجه به واکنش هایی که از جشنواره فجر گرفتیم فکر می کنیم نوروز زمان مناسبی برای "زندگی خصوصی باشد.

وی افزود: سال گذشته ما فیلم "دختر شاه پریون" را در نوبت اکران داشتیم اما برای نوروز 90 احساس کردیم بهتر است فیلم خانم میلانی را به نمایش بگذاریم و فیلم خودمان در شرایط دیگری اکران کنیم.