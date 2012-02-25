به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکبخت واحدی در مورد دیدار تدارکاتی تیم فوتبال پیکان برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی دوستانه، دوستانه است. پرسپولیس تیم بزرگی است و من هم خاطرات خوبی از آن به‌خصوص زمان مصطفی دنیزلی دارم ولی این بازی حساسیت چندانی ندارد جز اینکه آمادگی دو تیم را حفظ کند و بالا ببرد. برای همین هم نباید زیاد بزرگش کرد.

وی در مورد ارزیابی‌اش از این دیدار هم اظهار داشت: دو تیم با توجه به مربیانی که دارند به دنبال یک فوتبال هجومی و زیبا هستند و مطمئن باشید اصلاً به ضد فوتبال رو نمی‌آورند. من فکر می‌کنم این بازی به هر دو تیم کمک می‌کند خصوصاً ما که آمادگی خودمان را برای ادامه لیگ دسته اول حفظ کنیم.

بازیکن پیشین تیم پرسپولیس که با سایت باشگاه پیکان گفتگو می‌کرد، در مورد اینکه از رویارویی با تیم سابقش چه حسی دارد؟ تصریح کرد: حس خوبی دارم بالاخره دوستانم هستند و از زمان حضور در پرسپولیس خاطرات خوشی دارم.

وی در مورد اینکه پرسپولیس دنیزلی در گذشته چگونه بود، افزود: دنیزلی مربی بزرگی است. او فوتبال را خوب می‌داند و به خوبی از بازیکنانش بازی می‌گیرد. من هم زمانی که شاگردش بودم، چیزهای خیلی زیادی از او یاد گرفتم. چه در تمرین کردن و چه در زمان بازی نکته‌های زیادی را گوشزد می‌کرد و اما اینکه الان می‌خواهم مقابلش قرار بگیرم. حس خوبی دارم، او استاد من است در ابتدای بازی هم حتماً به سمتش می‌روم.

نیکبخت واحدی همچنین ادامه داد: از آنجائیکه دو تیم فوتبال می‌کنند و نیز بازی دوستانه است، نتیجه‌اش مهم نیست. فکر می‌کنم بازی زیبا و پر گلی را شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه پیکان می‌تواند جلوی یک تیم لیگ برتری مانند پرسپولیس هم خوب بازی کند، خاطرنشان کرد: پیکان در لیگ یک بازی می‌کند ولی بازیکنان با تجربه، بزرگ و لیگ برتری زیادی دارد، خصوصاً اینکه یک سرمربی بزرگ و کاربلد هم داریم. ابتدای فصل هم لیگ برتری‌های بزرگی را در دیدار دوستانه شکست دادیم. الان هم شک نکنید اگر ما در لیگ برتر بودیم یقه خیلی از تیم‌ها را می‌گرفتیم و می‌توانستیم به راحتی جزو 6 تیم اول جدول باشیم.

هافبک تیم پیکان در پاسخ به این سوال که پیکان را باید لیگ برتری ‌می‌شود، تاکید کرد: شک نکنید تمام تلاش و هدف‌مان از ابتدای فصل حضور در لیگ برتر بوده و خواهد بود و قطعا به عنوان تیم اول صعود خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تیم پیکان توانست شکست برابر صنعت ساری را با پیروزی عوض کند، یادآورد شد: با کسب این 3 امتیاز یک قدم دیگر به لیگ برتر نزدیک شدیم. صنعت تیم خوبی بود ولی کمی خشن بازی می‌کردند. در مجموع نتوانستند مقابل ما عرض اندام کنند و در نهایت شکست خوردند.

نیکبخت در پایان در مورد اینکه در صورت صعود پیکان در این تیم می‌ماند یا به تیم‌های دیگر می‌رود، گفت: همه چیز به آخر فصل بستگی دارد اگر فرهاد کاظمی ماندنی باشند، من هم می‌مانم. در پیکان آرامش خوبی دارم، بدون حاشیه می‌توانم فوتبال کنم برای همین دوست دارم پس از صعود به لیگ برتر با پیکان بمانم و در کنار آقا فرهاد و بقیه بازیکنان فوتبالم را بدون حاشیه و در آرامش ادامه دهم.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 10:30 دقیقه روز یکشنبه در دیداری تدارکاتی که در ورزشگاه شهید درفشی فر برگزار خواهد شد به مصاف تیم دسته اولی پیکان خواهد رفت.