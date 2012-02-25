تاکنون 18 نامزد در خوزستان انصراف داده اند

حمید قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به گفتگوهای صورت گرفته احتمال افزایش این تعداد وجود دارد. برخی از این افراد به نفع فردی خاص انصراف داده اند برخی دیگر هم احساس کرده اند توان رقابت ندارند.

وی افزود: پیش بینی می شود در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی شاهد مشارکت بالای 75 درصدی واجدین شرایط باشیم.



رئیس ستاد انتخابات استان گفت: از جمعیت استان خوزستان که بالغ بر چهار میلیون و 500 هزار نفر است تعداد سه میلیون و 29 هزار نفر از واجدین شرایط قانونی رای دادن در این دوره از انتخابات هستند.



قناعتی افزود: از این تعداد، 204 هزار نفر رای اولی در سراسر استان وجود دارند.



وی تصریح کرد: از زمان آغاز مهلت نام نویسی نامزدهای انتخاباتی 318 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 102 نفر رد صلاحیت شدند و در حال حاضر حدود 200 نفر در سراسر استان برای تصدی 18 کرسی نمایندگی به رقابت خوهند پرداخت.



قناعتی گفت: تمام اقدامات تامینی، تجهیزاتی، پشتیبانی، نیروی انسانی و تدارکارت برای برگزاری انتخابات به طور کامل مهیا است.



وی افزود: در خوزستان دو هزار و 809 صندوق اخذ رای وجود دارد که از این تعداد یک هزار و 951 صندوق به صورت ثابت و 858 صندوق سیار هستند همچنین به موجب قانون، در اهواز سه صندوق فرعی کار رای‌گیری از اقلیتهای مذهبی را انجام می دهند.