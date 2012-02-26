اتوبوس های یورو 5 وارد ناوگان اتوبوسرانی کرج می شوند

مهرداد کیانی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالهای اخیر 600 دستگاه اتوبوس وارد ناوگان اتوبوسرانی شهر کرج شده اند وهمین امر موجب شده است تا جوان ترین ناوگان اتوبوسرانی متعلق به کرج باشد.

وی افزود:از زمان تاسیس ناوگان اتوبوسرانی کرج یک هزار و 670 اتوبوس وارد این شهر شد و در حال حاضر نیز تعداد زیادی از گردونه خارج شده و 200 دستگاه اتوبوس نیز در نوبت تحویل قرار دارد.

کیانی گفت: بخش خصوصی نیز شانه به شانه ای ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان خدمات ارائه می دهد و در سال آینده نیز 100 دستگاه اتوبوس به این بخش واگذار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج در ادامه خبرداد: با موافقت کرج شهردار اتوبوس های جدید یورو 5 خریداری خواهند شد که نمونه دومی در کشور ندارند.

وی افزود: با ورود این ناوگان جدید تحول بزرگی در کرج ایجاد می شود.

