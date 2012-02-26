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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

کیانی خبرداد:

اتوبوس های یورو 5 وارد ناوگان اتوبوسرانی کرج می شوند

اتوبوس های یورو 5 وارد ناوگان اتوبوسرانی کرج می شوند

کرج –خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج خبرداد: با موافقت شهردارکرج اتوبوس های جدید یورو5 بااعتبار 50 میلیارد تومانی وارد ناوگان اتوبوسرانی کرج خواهند شد و با این اقدام که نمونه دوم در کشور ندارد تحول شگرفی در خطوط اتوبوسرانی کرج ایجاد خواهد شد.

مهرداد کیانی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالهای اخیر 600 دستگاه اتوبوس وارد ناوگان اتوبوسرانی شهر کرج شده اند وهمین امر موجب شده است تا  جوان ترین ناوگان اتوبوسرانی متعلق به کرج باشد.

وی افزود:از زمان تاسیس ناوگان اتوبوسرانی کرج یک هزار و 670 اتوبوس وارد این شهر شد و در حال حاضر نیز تعداد زیادی از گردونه خارج شده و 200 دستگاه اتوبوس نیز در نوبت تحویل قرار دارد.

کیانی گفت: بخش خصوصی نیز شانه به شانه ای ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان خدمات ارائه می دهد و در سال آینده نیز 100 دستگاه اتوبوس به این بخش واگذار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج  در ادامه خبرداد: با موافقت کرج شهردار  اتوبوس های جدید یورو 5  خریداری خواهند شد که نمونه دومی در کشور ندارند.

وی افزود: با ورود این ناوگان جدید تحول بزرگی در کرج ایجاد می شود.
 

کد مطلب 1543334

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