به گزارش خبرنگار مهر، کمال حسنی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای طرح پالایش و مدیریت ورود و خروج خانواده‌های نیازمند جمعیت خانواده‌های زیر پوشش نسبت به کل جمعیت استان زنجان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در رویکرد جدید کمیته امداد خانواده‌ها به تناسب سطح نیاز و نوع مشکل به صورت هدفمند و زمان‌دار از خدمات حمایتی امداد زنجان بهره‌مند می‌شوند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: اجرای طرح پالایش در راستای جلوگیری از رسوب خانواده‌ها در چرخه حمایتی امداد صورت می‌گیرد.

حسنی با بیان اینکه در آغاز اجرای طرح پالایش 22 هزار و 963 خانواده تحت حمایت دائم کمیته امداد زنجان قرار داشتند، افزود: با اجرای طرح‌ پالایش این آمار به 21 هزار و 723 خانواده کاهش یافته است.

حسنی افزود: با اجرای طرح پالایش تعداد خانواده‌های زیر پوشش امداد زنجان به میزان 5.4 درصد کاهش یافته است.