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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۹

حسنی:

خانواده‌های زیر پوشش امداد زنجان کاهش یافت

خانواده‌های زیر پوشش امداد زنجان کاهش یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان از کاهش خانواده‌های زیر پوشش امداد استان زنجان با اجرای طرح پالایش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال حسنی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای طرح پالایش و مدیریت ورود و خروج خانواده‌های نیازمند جمعیت خانواده‌های زیر پوشش نسبت به کل جمعیت استان زنجان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در رویکرد جدید کمیته امداد خانواده‌ها به تناسب سطح نیاز و نوع مشکل به صورت هدفمند و زمان‌دار از خدمات حمایتی امداد زنجان بهره‌مند می‌شوند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: اجرای طرح پالایش در راستای جلوگیری از رسوب خانواده‌ها در چرخه حمایتی امداد صورت می‌گیرد.

حسنی با بیان اینکه در آغاز اجرای طرح پالایش 22 هزار و 963 خانواده تحت حمایت دائم کمیته امداد زنجان قرار داشتند، افزود: با اجرای طرح‌ پالایش این آمار به 21 هزار و 723 خانواده کاهش یافته است.

حسنی افزود: با اجرای طرح پالایش تعداد خانواده‌های زیر پوشش امداد زنجان به میزان 5.4 درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 1543340

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