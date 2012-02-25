  1. بین الملل
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

همراه با تصاویر؛

فریاد "مرگ بر آمریکا" در سراسر افغانستان طنین انداز شد

فریاد "مرگ بر آمریکا" در سراسر افغانستان طنین انداز شد

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: در پی اقدام شنیع نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام و سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن کریم، هم اکنون پنج روز متوالی است که سراسر افغانستان شاهد برگزاری تظاهرات ضد دولتی است.

مردم ولایت لغمان، کابل، پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار در چند روز گذشته با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.

همچنین مردم ولایت های هرات، سرپل و نیمروز امروز شنبه به نشانه اعتراض به اقدام شنیع نظامیان آمریکایی و نشان دادن خشم خود از این موضوع به خیابانها آمدند.

مقامات افغانی نیز اعلام کردند که در تظاهرات امروز شنبه مردم شهر قندوز در 250 کیلومتری شمال شهر کابل و در جریان درگیری میان پلیس و معترضان در این شهر دست کم یک نفر کشته و 31 فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین معترضان از تلاش برای اشغال پایگاه بگرام که به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در این پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن کرده اند، خبر دادند.

کد مطلب 1543341

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها