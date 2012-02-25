فریاد "مرگ بر آمریکا" در سراسر افغانستان طنین انداز شد

مردم ولایت لغمان، کابل، پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار در چند روز گذشته با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.

همچنین مردم ولایت های هرات، سرپل و نیمروز امروز شنبه به نشانه اعتراض به اقدام شنیع نظامیان آمریکایی و نشان دادن خشم خود از این موضوع به خیابانها آمدند.

مقامات افغانی نیز اعلام کردند که در تظاهرات امروز شنبه مردم شهر قندوز در 250 کیلومتری شمال شهر کابل و در جریان درگیری میان پلیس و معترضان در این شهر دست کم یک نفر کشته و 31 فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین معترضان از تلاش برای اشغال پایگاه بگرام که به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در این پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن کرده اند، خبر دادند.