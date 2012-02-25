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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

عادلی خبر داد:

2500 مامور انتظامی امنیت شعب اخذ رأی در کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارند

یاسوج - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو هزار و 500 مامور انتظامی امنیت شعب اخذ رأی در این استان را بر عهده دارند.

سردار علیرضا عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مأموران انتظامی برای چگونگی حفاظت از شعب اخذ رأی کاملاً توجیه شده اند و محل مأموریت هر یک نیز مشخص شده است.

وی بیان کرد: حدود 643 صندوق ثابت و سیار در این ستان پیش بینی شده که برای حفاظت از هر صندوق سه تا چهار مأمور انتظامی در نظر گرفته شده است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه وبویراحمد بیان داشت: برای پیشگیری از هر گونه درگیری احتمالی بین طرفداران کاندیداها، مأموران انتظامی در کنار ستادها حضور دارند و از هرگونه بی نظمی جلوگیری می کنند.

عادلی اظهار داشت: تمهیدات لازم امنیتی، انتظامی و ترافیکی برای ایام تبلیغات نامزدهای انتخاباتی اندیشیده شده است.

وی از کاندیداها و هواداران آنها خواست از تخریب همدیگر بپرهیزند و با احترام به قانون و همکاری با پلیس، سعی کنند فضای انتخاباتی سالمی را فراهم کنند.

کد مطلب 1543342

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