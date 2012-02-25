مناطق نفتخیز سال آینده جذب نیرو دارد/ غربی ها خوشان را تحریم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز قلاوند ظهر شنبه در جمع نمازگزاران مسجد حضرت ولی عصر (عج) مناطق نفتخیز جنوب اظهار کرد: شرکت ملی مناطق نفتخیز برای تکمیل پست های سازمانی خالی خود قصد دارد سال آینده نیز همانند امسال اقدام به جذب نیرو با برگزاری آزمون کند.

وی افزود: برای این کار همانند سال های قبل، اولویت ما با استخدام نیروهای بومی استان خوزستان است چرا که خوزستانی ها از اولویت بیشتری برای تصدی مشاغل صنعت نفت برخوردار هستند.



قلاوند، تحقق نزدیک به 100 درصدی برنامه تولید نفت خام را از مهم ترین دستاوردهای این شرکت برشمرد و گفت: این هدف مهم در سال جهاد اقتصادی و در سایه تلاش بسیجی وار همه کارکنان در عرصه های مختلف به دست آمده است.



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به پرداخت پاداش تولید سال 89 اشاره کرد و افزود: در دی ماه امسال توانستیم با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، این پاداش را به کارکنان رسمی پرداخت کنیم و همچنین بر اساس نامه وزیر نفت پاداش نیروی ارکان ثالث نیز واریز شد.



وی ضمن اشاره به نقش مهم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در تامین سلامت کارکنان و خانواده های آنان گفت: به منظور تحول و ارائه خدمات مثمرثمرتر ضروری است تا سازمان بهداشت و درمان دوباره به مناطق نفت خیز جنوب بپیوندد.



عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران همچنین پیگیری برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان این شرکت به خصوص افراد شاغل در شرکتهای بهره برداری نفت و گاز گچساران، آغاجاری و مسجد سلیمان را از دیگر موفقیتهای این شرکت در سال جاری برشمرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود تشکیل معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا )، پیگیری امور مربوط به شرکتهای مشمول اصل 44 و سفارش خرید 90 دستگاه تلمبه درون چاهی را از دیگر موفقیتهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سال جهاد اقتصادی اعلام کرد.



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در ادامه با بی ثمر خواندن تحریم نفتی ایران از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: تاکنون هیچ خللی در زمینه فروش نفت خام برای کشور پیش نیامده است و باید گفت که این کشورها در واقع خودشان را تحریم کردند زیرا پالایشگاه های آنها با نفت وارداتی ایران سازگاری دارد.



قلاوند در پایان از کارکنان و خانواده های آنان دعوت کرد تا با حضور پرشور و حماسی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، انسجام و اتحاد ملت شریف ایران را به جهانیان نشان دهند.