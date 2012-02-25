اخبار انتخاباتی در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار تایباد از آمادگی کامل تایباد برای برگزاری انتخابات و پیش بینی 52 شعبه اخذ رای در این شهرستان خبر داد.

محمدعارف عارفی تعداد نیروی انسانی دخیل در اجرای انتخابات را 830 نفر اعلام و اضافه کرد: از این تعداد 61 نفر در قالب اعضای هیئت نظارت، بازرس و سربازرس در حوزه نظارت بر انتخابات فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال 90 در شهرستان اظهار داشت: طبق این سرشماری از جمعیت 102 هزار نفری شهرستان تایباد، بالغ بر 62 هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

فرماندار تایباد با اشاره به تلفیقی بودن شهرستان به لحاظ مذهبی اظهار داشت: دقت در رعایت توازن در حوزه های انتخابیه از سوی هیات های اجرایی تاثیر مثبتی در جلب مشارکت گسترده مردم دارد.

عارفی ابراز امیدواری کرد: حاصل تلاش بی وقفه تمام کارگزاران انتخابات شهرستان، حضور پرشور و آگاهانه مردم در پای صندوق های رای و انتخاب نمایندگانی توانمند و اصلح باشد.

چگونگی برگزاری انتخابات با عزت ایران اسلامی ارتباط دارد

سرپرست فرمانداری فریمان گفت: چگونگی برگزاری انتخابات، با عزت و اقتدار ایران اسلامی ارتباطی تنگاتنگ دارد.

مجتبی بزم آرا در جلسه توجیهی اعضای شعب و فعالان انتخابات شهرستان فریمان اظهارکرد: این انتخابات به دلیل اوضاع منطقه و نیز شرایط کشور در عرصه بین الملل به خطیرترین و اثرگذارترین انتخابات در مدت سی و سه سال اخیر ایران مبدل شده است.

وی از مردم به عنوان پیروز نهایی انتخابات یاد و تصریح کرد: حضور پرشور و با بصیرت ملت در پای صندوق های اخذ رای، 12 اسفند را به نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و مایه رشک و تحسین جهانیان تبدیل می کند.

تشریح مفاد دفترچه راهنمای اعضای شعب، پاسخ به پرسش های مدعوین، تبیین وظایف اعضای حاضر در شعب ثابت و سیار و توضیح زمان بندی فعالیت های مورد انتظار از دیگر برنامه های این جلسه بود.

نمایندگان منتخب مردم مورد احترام همگان خواهند بود

فرماندار خواف گفت: حدود دو هزار نفر در انتخابات این دوره با ستاد انتخابات حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار همکاری می کنند.

عبدالعلی جغتایی با تاکید بر آمادگی شهرستان برای برگزاری انتخابات، افزود: اجرای قانون، رعایت عدالت و جلب حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای، از اهداف کارگزاران انتخابات است.

وی با اشاره به هم قسم شدن فریب خوردگان داخلی و دشمنان خارجی نظام اسلامی برای ترویج حس ناامیدی در جامعه و منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات، اضافه کرد: مردم خواف که در کنار مردم سایر مناطق ایران، 33 سال تحریم و هشت سال جنگ تحمیلی را با عزت و سربلندی پشت سرگذاشته اند، با حضور گسترده در انتخابات یک بار دیگر عشق به وطن و التزام عملی به ولایت فقیه را اثبات خواهند کرد.

فرماندار خواف تصریح کرد: با وجود سلایق مختلف میان مردم، منتخبان انتخابات، مورد احترام و حمایت اقشار مختلف جامعه و مسوولان خواهند بود.

انتخابات سند افتخار جمهوری اسلامی ایران است

سرپرست فرمانداری کاشمر از انتخابات به عنوان سند افتخار نظام جمهوری اسلامی و نشانه بصیرت سیاسی ملت ایران یاد کرد.

مهدی محمودی ضمن دعوت از مردم برای حضور در انتخابات 12 اسفند ماه، اضافه کرد: تمام شرایط برای برگزاری انتخاباتی سالم و در خور شان شهرستان فراهم شده است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان کاشمر تصریح کرد: هرچند دشمنان ملت برای مشاهده نتایج چند ماه کار تبلیغاتی خود که در راستای کاهش مشارکت مردم در انتخابات صورت می پذیرفت، لحظه شماری می کنند؛ اما با تکرار حماسه غرورآفرین مردم در راهپیمایی 22 بهمن، دشمنان یک بار دیگر طعم تلخ یاس را خواهند چشید.

وی تعداد نامزدهای شهرستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی را هشت نفر عنوان و اضافه کرد: عملکرد ستادهای انتخاباتی این نامزدها به دقت بررسی و با هرگونه شایعه پراکنی، نشر اکاذیب و سایر رفتارهایی که منجر به تبدیل شور انتخاباتی به تنش انتخاباتی شود، برخورد خواهد شد.

محمودی توصیه های مقام معظم رهبری و قانون انتخابات را مبنای عمل مجریان دانست و افزود: کارگزاران انتخابات در شهرستان کاشمر امین مردم و حافظ آرای آنان خواهند بود.