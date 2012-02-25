به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که از ساعت 15 و 45 دقیقه آغاز شد بازیکنان به انجام تنیس فوتبال و کار با توپ در دسته های مختلف پرداختند. در این بخش کی روش و امید نمازی به همراه بازیکنان تنیس فوتبال بازی کردند.

محمدرضا خلعتبری و علیرضا حقیقی از امروز در مراحل آماده سازی تیم ملی حضور یافتند. حقیقی با حضور در محل تمرین تیم ملی با بازیکنان این تیم خوش و بش کرد و با دریافت لباس تمرین در مراحل آماده سازی تیم شرکت کرد.

بازیکنان از ساعت 16 به مدت 15 دقیقه به دویدن از بین موانع پرداخته و دو به دو پا به توپ کردند. پس از آن کی روش بازیکنان را به دو دسته تقسیم کرد تا به بازی تنیس فوتبال بپردازند در این بین کری خوانی برخی بازیکنان مانند کریمی و خلعتبری جالب توجه بود.

در پایان تنیس فوتبال که 15 دقیقه به طول انجامید کی روش بازیکنان را به 4 تیم تقسیم کرد که دو به دو در فضای محدود که با 4 دروازه محصور شده بود به مدت 20 دقیقه باهم بازی کردند. در بین این تمرین که بخش پایانی مراحل آماده سازی امروز تیم بود، بازیکنان به کارهای کششی و دویدن در زمین می پرداختند.

در تمرین امروز تیم ملی 5 دروازه بان حضور داشتند که زیر نظر دنیل گاسپار به تمرین اختصاص پرداختند. همچنین یعقوب کریمی و احسان حاج صفی به علت مصدومیت غایب بودند و زیر نظر پزشک تیم ملی در کلینیک کمپ تمرین کردند. بر اساس اعلام خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم ملی این بازیکنان از فردا در تمرین تیم ملی حضور می یابند.

مهرداد پولادی مدافع هافبک تیم پرسپولیس نیز در تمرین امروز تیم ملی حضور نداشت و قرار است از فردا با هماهنگی باشگاه متبوعش در مراحل آماده سازی تیم ملی حضور یابد.

تمرین صبح یکشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 10 و 30 دقیقه فردا در کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد.