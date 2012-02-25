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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

روحانی عربستانی تاکید کرد؛

ضرورت توجه آل سعود به خواسته های مشروع مردمی

ضرورت توجه آل سعود به خواسته های مشروع مردمی

یکی از روحانیون عربستانی با تاکید بر ضرورت مقابله با فتنه افکنی دشمنان از رژیم حاکم بر عربستان خواست به خواسته های مشروع مردمی احترام بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، "شیخ حسن الصفار" گفت : منطقه عربی و اسلامی در شرایط حساسی به سر می برد.

وی افزود: حالت رکودی که وجود دارد باید شکسته شود و برای موفقیت عملیات اصلاحات و تغییر در کشورهای اسلامی، گامهای مهمی برداشته شود.

شیخ الصفار در واکنش به اتهامات آل سعود علیه مردم مبارز در شرق عربستان و تاکید بر ضرورت توجه به خواسته های مشروع مردمی بیان کرد: اتهام زنی به دیگران به نفع جامعه اسلامی نیست و همگی باید به منافع کشور قبل از منافع شخصی خود توجه کنند.

وی اظهار داشت : ما دشمنانی داریم که در کمین نشسته اند و به دنبال فتنه افکنی و جنگ افروزی علیه مسلمانان هستند اوضاع به این منوال باقی نمی ماند، زیرا ملتها هوشیار هستند.

کد مطلب 1543349

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