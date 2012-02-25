ضرورت توجه آل سعود به خواسته های مشروع مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، "شیخ حسن الصفار" گفت : منطقه عربی و اسلامی در شرایط حساسی به سر می برد.

وی افزود: حالت رکودی که وجود دارد باید شکسته شود و برای موفقیت عملیات اصلاحات و تغییر در کشورهای اسلامی، گامهای مهمی برداشته شود.

شیخ الصفار در واکنش به اتهامات آل سعود علیه مردم مبارز در شرق عربستان و تاکید بر ضرورت توجه به خواسته های مشروع مردمی بیان کرد: اتهام زنی به دیگران به نفع جامعه اسلامی نیست و همگی باید به منافع کشور قبل از منافع شخصی خود توجه کنند.

وی اظهار داشت : ما دشمنانی داریم که در کمین نشسته اند و به دنبال فتنه افکنی و جنگ افروزی علیه مسلمانان هستند اوضاع به این منوال باقی نمی ماند، زیرا ملتها هوشیار هستند.