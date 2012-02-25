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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

حجازی:

رقابت سالم داوطلبان مجلس موجب تعالی جامعه می ‌شود

رقابت سالم داوطلبان مجلس موجب تعالی جامعه می ‌شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز گیلان گفت: رقابت سالم داوطلبان مجلس شورای اسلامی موجب رشد و تعالی جامعه می ‌شود.

حجت الاسلام سید ابوطالب حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم باید دوستانه و رفاقت آمیز در پای صندوق ‌ها رای حاضر شوند، افزود: انتخابات وحدت بخش و امید آفرین است.

وی اظهارداشت: آحاد مردم باید با حضور حداکثری در پای صندوق های رای به دشمن ثابت کنند که در سخت‌ ترین شرایط پای صندوق ‌های رای حاضر و مشت محکمی به دهان جهانخواران خواهند زد.

رئیس ستاد اقامه نماز گیلان با اشاره به اینکه انتخابات گزینش بهترین‌ هاست، گفت: بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی مردم با حضور خود در صحنه انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شوراهای اسلامی را انتخاب می کنند.

وی افزود: فلسفه وجود مجلس شورای اسلامی تحقق عینی آیه "و امرهم شورا بینهم" است یعنی مردم حق خود در مشورت امور با یکدیگر و سهم خود در تصمیم گیری و تعیین خط مشی اداره کشور را به نمایندگان خود تفویض می کنند.

حجازی اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون اساسی عامل مهم استقلال، رشد و آزادی مردم است که با تصویب قوانین و داشتن اهرم حق تذکر و استیضاح دولت می تواند جلو هرگونه سوء استفاده و خودکامگی دولتمردان را بگیرد و احتمال ایجاد استبداد را از بین ببرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه کلمه انتخابات گزینش اصلح فرد یا افرادی از جامعه از طرف مردم تلقی می شود، گفت: برای تحقق این امر باید امکانات، محیط مناسب و مساعد برای مردم از سوی دستگاههای اجرایی و نظارتی مهیا شود.

رئیس ستاد اقامه نماز گیلان افزود: سیاست گذاران امر انتخابات باید مردم را از چارچوب و ضوابط حاکم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگی انتخاب اصلح را روشن کنند.

وی یادآورشد: رای دهندگان باید با اطلاع از وضعیت جامعه و کسانی که می توانند جامعه اسلامی را به سوی تعالی هدایت کنند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.

کد مطلب 1543351

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