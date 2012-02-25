  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

برای لیگ قهرمانان آسیا/

زمان سفر پرسپولیس به عربستان مشخص شد/ اردوی چهار روزه در دوحه قطر

زمان سفر پرسپولیس به عربستان مشخص شد/ اردوی چهار روزه در دوحه قطر

تیم فوتبال پرسپولیس پیش از دیدار با الهلال عربستان در مرحله گروهی لیگ‌قهرمانان آسیا اردویی 4 روزه را در شهر دوحه قطر برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 11 پنجشنبه یازدهم اسفند، تهران را به مقصد دوحه ترک کرده تا اردویی چهار روزه را در شهر برگزار کند.

شاگردان دنیزلی ساعت 15:15 دوشنبه 15 اسفندماه به وقت محلی دوحه را به مقصد ریاض ترک کرده و زمان بازگشت تیم از عربستان بامداد روز 18 اسفند از فرودگاه ریاض خواهد بود. تیم ابتدا راهی دوحه شده و از آنجا با پرواز دوم به تهران باز خواهد گشت.

همچنین طبق هماهنگی‌های صورت گرفته، نماینده باشگاه پرسپولیس برای بررسی امکانات اقامت و زمین تمرین، زودتر راهی عربستان می‌شود.

در حال حاضر یک زمین تمرین در ورزشگاه ملک فیصل - محل برگزاری مسابقه با الهلال - برای تمرین تیم پرسپولیس در نظر گرفته شده که طبق اعلام مسئولان عربستانی دارای همان ابعاد و همان چمن زمین اصلی است که قبل از حضور تیم در ریاض مورد بررسی نماینده باشگاه قرار می‌گیرد.

دیدار تیم‌های فوتبال الهلال عربستان و پرسپولیس ایران در نخستین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 هفدهم اسفندماه در ورزشگاه ملک فیصل شهر ریاض برگزار می‌شود.

کد مطلب 1543354

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها