زمان سفر پرسپولیس به عربستان مشخص شد/ اردوی چهار روزه در دوحه قطر

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 11 پنجشنبه یازدهم اسفند، تهران را به مقصد دوحه ترک کرده تا اردویی چهار روزه را در شهر برگزار کند.

شاگردان دنیزلی ساعت 15:15 دوشنبه 15 اسفندماه به وقت محلی دوحه را به مقصد ریاض ترک کرده و زمان بازگشت تیم از عربستان بامداد روز 18 اسفند از فرودگاه ریاض خواهد بود. تیم ابتدا راهی دوحه شده و از آنجا با پرواز دوم به تهران باز خواهد گشت.

همچنین طبق هماهنگی‌های صورت گرفته، نماینده باشگاه پرسپولیس برای بررسی امکانات اقامت و زمین تمرین، زودتر راهی عربستان می‌شود.

در حال حاضر یک زمین تمرین در ورزشگاه ملک فیصل - محل برگزاری مسابقه با الهلال - برای تمرین تیم پرسپولیس در نظر گرفته شده که طبق اعلام مسئولان عربستانی دارای همان ابعاد و همان چمن زمین اصلی است که قبل از حضور تیم در ریاض مورد بررسی نماینده باشگاه قرار می‌گیرد.

دیدار تیم‌های فوتبال الهلال عربستان و پرسپولیس ایران در نخستین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 هفدهم اسفندماه در ورزشگاه ملک فیصل شهر ریاض برگزار می‌شود.