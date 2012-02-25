نظارت در مجلس هشتم ضعیف بود/ جریان انحرافی اصول خاصی در یارگیری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی ظهر شنبه در ادامه نشستی با عنوان انتخابات مجلس نهم که به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار داشت: مبنای اصلی جبهه متحد اصولگرایان در راستای فعالیت های انتخاباتی خود و معرفی نامزدهای مورد حمایت تحکیم پایه های وحدت در جامعه است.

وی ادامه داد: جبهه متحد اصولگرایان راهبرد اصلی کار خود را در سه بخش حجت شرعی برای کار سیاسی، نگاه وحدت گرایانه به موضوع انتخابات برای تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و احترام به جمهوریت و مردم سالاری دینی که بهترین شیوه برای انتخاب نمایندگان اصلح را بنیان نهاده است و در راستای نیل به این اهداف فعالیت های خود را ترسیم و تدوین کرده است.

این فعال سیاسی اصولگرا افزود: بر پایه همین سه اصل بسیار مهم، جبهه متحد از حدود یک سال قبل و شاید هم بیشتر فعالیت های سیاسی خود را حول محور دو چهره اصلی روحانیت آغاز کرد و در طول یک سال اخیر تلاش زیادی صورت گرفت که وحدت کاملی شکل بگیرد که البته در نهایت تمام اضلاع این جبهه تکمیل نشد.

متکی در ادامه سخنان خود به سئوالات دانشجویان در حوزه های مختلف پاسخ گفت و در جواب سئوال دانشجویی در خصوص دلیل انشعاب جریان اصولگرا اظهار داشت: به هر حال از تمام ظرفیت ها برای وحدت گروه های اصولگرا در جریان انتخابات استفاده شد ولی بعضی از دوستان در این چارچوب حاضر به همکاری نشدند و باعث شد که جریان اصولگرا با چندین عنوان و اسم وارد عرصه شوند.

وی در خصوص برنامه های جریان انحرافی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: نهادهای ناظر برگزاری انتخابات از تمام توان خود برای برخورد با افراد منتسب به این جریان استفاده کرده اند ولی باید مردم نیز هوشیار بوده و کسانی را که به صورت غیرمتعارف برای تبلیغ خود هزینه می کنند، انتخاب نکنند.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان کشور یادآور شد: جریان انحرافی مبنای مشخصی برای یارگیری ندارند و به همین دلیل افراد با هرگونه خط فکری و با هر نوع دیدگاهی در این جریان حضور دارند.

وزیر سابق خارجه کشور اظهار داشت: من طی چند روز اخیر با بیش از 100 داوطلب مجلس شورای اسلامی از حوزه های انتخابیه سراسر کشور ملاقات داشته ام که اکثر آنها اعلام می کردند که از سوی جریانی خاص با آنها ارتباط برقرار شده است و وعده تامین تمام هزینه های تبلیغاتی داده شده است که این روند نشان می دهد این جریان با در دست داشتن ثروث و پول در فکر کسب صندلی های مجلس شورای اسلامی است.

متکی در پاسخ به سئوالی در خصوص انگیزه پائین اصلاح طلبان برای حضور در عرصه انتخابات یادآور شد: به هر حال باید در هر شرایط حفظ نظام اسلامی در اولویت باشد و افراد با هرگونه فکر سیاسی اولویت اصلی خود را در راستای دفاع از دستاوردهای نظام اسلامی قرار دهند.

وی فعالیت در چارچوب قانون اساسی را ملاک اصلی در کشور عنوان کرد و با اشاره به وضعیت انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد: انتخابات ریاست جمهوری بهترین فرصت در راستای نمایش عظمت و اقتدار نظام اسلامی بود که البته به دلیل ندانم کاری عده ای این حضور و مشارکت به کام مردم تا حدودی تلخ شد ولی باید توجه کرد که حرکت در چارچوب قانون اساسی کشور نیاز اصلی برای فعالیت در عرصه های مختلف به ویژه انتخابات است.

متکی در پاسخ به سئوالی در خصوص نظارت مجلس هشتم بر فعالیت های دولت محمود احمدی نژاد گفت: به اعتقاد من نظارت مجلس هشتم ضعیف بود و با توجه به قانون گریزی های مختلف که در این دوره از مجلس توسط دولت اتفاق افتاد نمایندگان می توانستند با جدیت بیشتری با آنها برخورد و مقابله کنند.

وی به سیاست های جبهه متحد اصولگرایان در خصوص برنامه های اقتصادی به ویژه در مناطق محروم و استان کردستان نیز اشاره کرد و یادآور شد: جبهه متحد منشور کامل فعالیت ها و برنامه های اقتصادی خود را تدوین کرده است که تقویت زیرساخت های استان های کم برخوردار و محرومی همچون کردستان در این بخش بسیار لازم و ضروری است.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوال دانشجویی در خصوص عدم استفاده از نیروهای اهل سنت در بدنه دولت گفت: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی استفاده از مدیران بومی در حوزه های مختلف رشد داشته است و هیچ منعی برای استفاده از نیروهای بومی و اهل سنت در مدیریت های کلان کشوری نیز وجود ندارد.

متکی در پاسخ به آخرین سئوال در خصوص نقش دولت در خصوص تعیین ترکیب آینده مجلس بیان کرد: همواره دولت ها تلاش کرده اند که ترکیب مجلس با آنها همراه باشد که طبیعی است در این دولت نیز اعضای کابینه به دنبال آن باشد ولی ساز و کارهای قانونی به آنها این اجازه را نمی دهد.