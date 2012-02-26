به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت سه روز از آغاز زمان تبلیغات شورو نشاط تبلیغات در استان البرز بالا گرفته و تلاش بی وقفه برخی کاندیدا برای معرفی خود به مردم و آشنا ساختن آنها با نام و اهداف و برنامه های خود، حس رقابت را در دیگر کاندیدا نیز به وجود آورده و این امر موجب گسترش دامنه تبلیغات شده است.

امروز هر کجای شهر که پا می گذاشتی زمزمه های انتخاباتی را می شنیدی و شوق مردم را برای شناخت کاندیداها و جمع آوری اطلاعات در خصوص آنها حس می کردی.

پوسترها و بنرهای تبلیغاتی، پخش موزیک های انقلابی و شور و نشاط کاندیداها که امروز به مردم نیز منتقل شده، حال و هوای دیدنی را برای شهر رقم می زند، گویی این روزها مردم بیشتر یکدیگر را دیده و بیشتر از احوال و اخبار پیرامون خود سراغ می گیرند.

کنجکاویهای کودکانه بچه ها، پیگیریهای موشکافانه ریش سفیدها، تلاش کاندیداها برای تبلیغات هر چه پر رنگ تر، تلاش بی وقفه مسئولان برای برگزاری انتخابات و تعامل و همدلی مردم برای تبلیغ به نفع کاندیدای مورد نظر خود، تلنگر وقوع رویدادی مهم در تاریخ کشور است و چه زیباست اینهمه شورو شوق که در همه صحنه های حماسی ایران قابل درک و فهم است.

اتوبوس ها، تاکسی، مترو و خیابانهای استان امروز هرکدام یک ستاد انتخابات بود که در مسیر افزایش حضور در پای صندوق های رای تلاش می کردند و فارغ از اینکه هرکدام کدام کاندیدا را انتخاب می کنند و در مورد کدام کاندیدا کنکاش می کنند حضور حداکثری را دامن می زدند.

رقابت در استان البرز برای کاندیدا سخت تر از استانهای دیگر کشور است چرا که در البرز 77 نفر برای سه کرسی رقابت می کنند و این امر صحنه رقابت را برای کاندیدا تنگ تر می کند و می طلبد که کاندیدای این استان همه توان و پتانسیل خود برای معرفی هر چه بهتر خود به مردم را به کار گیرند و در این میان حرف های نوئی برای مردم داشته باشند.

کاندیداها باید سعی کنند با نوآوری از شعار دادن و چاپ پوستر و بنر به سمت تبلیغات اثرگذار روی آورده و در دل مردم و خانواده ها نفوذ کنند، گاه یک کلمه تاثیر گذار از هزاران پوستر و بنر بیشتر در اذهان مردم باقی می ماند و آنها را به سمت یک کاندیدا جذب می کند.

کاندیداها باید تلاش کنند که عملکرد آنها پاسخگوی سوالات انتخاباتی مردم باشد و مردم را با اهمیت و جایگاه نماینده و مجلس شورای اسلامی آشنا کنند.

این روزها شعارهای زیادی از جانب کاندیداهای مختلف به گوش مردم می رسد که به نوعی سعی داشته اند اهداف و برنامه های خود را در قالب یک یا چند کلمه به مردم القا کنند اما آنچه مهم جلوه می کند تلاش در جهت اعتماد سازی در بین مردم است که باور کنند این اهداف و برنامه در حد شعار باقی نمانده و بر تن آنها جامه عمل پوشانده خواهد شد.

در خدمت بودن با عشق، افق بهار البرز، امنیت اجتماعی و رفاه اقتصادی، تعالی انسانی و به عمل کاربرآید، اطاعت مطلق از ولی فقیه، اقتصاد بدون نفت، امنیت و رفاه اجتماعی و همچنین خودکفائی در کشاورزی شعارهائی است که هریک از کاندیداهای البرز برحسب شغل، مدرک تحصیلی و گرایش فکری خود انتخاب کرده و این روزها بر در و دیوار شهرهای استان نقش بسته است.

شعارهای کاندیداهای البرز و عزم جدی آنها برای تحقق این شعارها نور امید را در دل مردم استان می تاباند و آنها در می یابند که کسانی آماده ورود به عرصه خدمتگزاری می شوند که نیازها و تنگناهای پیش روی مردم و معضلات استان را شناخته و قصد دارند برای رفع و برآورده شدن انها تلاش کنند و بی شک همین امر شوق حضور را افزایش می دهد.

استان البرز با 77 کاندیدا که 61 نفر آنها به حوزه انتخابیه کرج و 16 نفر به ساوجبلاغ و طالقان تعلق دارند به استقبال انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی می رود و همه کاندیداهای آن تا این لحظه مستقل عمل کرده و هنوز ائتلافی توسط کاندیداها در استان صورت نگرفته است.

جمعیت استان بر طبق آخرین سرشماری بالغ بر دو میلیون و 500 نفر اعلام شده که از این تعداد یک میلیون 354 هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند، برآوردها در استان نشان از مشارکت بیش از 50 درصدی در انتخابات پیش رو دارد.