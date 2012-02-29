قوانین تبلیغات انتخاباتی نیازمند بازنگری است

حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فضای تبلیغات انتخاباتی استان البرز گفت: محدودیت های قانوی برای تبلیغات کاندیدا موجب شده تا حال و هوای شهر مانند دوره های قبل انتخابات نباشد.

وی گفت: هرچند قوانین جدید موجب شده تا میزان اسراف و هدر رفتن بیت المال کاهش قابل توجهی داشته و چهره شهر آلودگی فضای شهری به شدت کم و تبلیغات ساماندهی شده باشد اما محدودیت کاندیدا تا حدی از شور و حرارت انتخاباتی کاسته است.

وی تصریح کرد: کاندیدا با قوانین جدید مجبور هستند پوسترهائی با ابعاد کوچک اما به تعداد زیاد چاپ و توزیع کنند اما باز هم احساس می کنند که به چشم نمی آیند و بنا براین مجبور به تخلف انتخابات شده و اقدام به نصب به بنر در ابعاد بزرگ می کنند.

مسئول شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی البرزگفت: قوانین تبلیغات انتخابات باید بازنگری شده و تلاش شود تا با لحاظ کردن اقداماتی در جهت کاهش هدر رفتن هزینه های کلان، شرایط یکسان و برابری برای کاندیدا فراهم شود تا بتوانند خود و ظرفیت های خود را معرفی کنند.

وی گفت: یک هفته زمان کمی برای معرفی توانمندیهای فرد به جامعه است و در این مدت زمانی کم تنها کسانی که نام آشنای شهر هستند معرفی مجدد می شوند و این امر نوعی نابرابری برای کسانی است که تازه در این یک هفته می خواهند خود را معرفی کنند.

کاشانی پور تاکید کرد: مطالب ذکر شده توجیهی برای قانون گریزی افراد نیست اما نقد لازمه اصلاح بوده و ما امیدواریم مسئولان و صاحبنظران تلاش کنند قانون را به نحوی که به صلاح همه آحاد جامعه باشد بازنگری کنند.