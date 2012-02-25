به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان تمرین عصر امروز شنبه این تیم با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بازی دوستانه با اردن از لحاظ آماده سازی بازی خوبی برای تیم ملی بود و ما در این بازی توانستیم یک سری از بازیکنان جوان را میدان داده و توانایی آنها را محک بزنیم.

وی در ادامه افزود: در بازی مقابل اردن شرایط تیم را به خوبی بررسی کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که در فاصله کوتاه بازی با قطر نقاط ضعف و قوت ما در کجاست و روی چه مسائلی باید بیشتر تمرکز کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز از نارضایتی از نتیجه این تیم مقابل اردن گفت: مسلما از نتیجه بازی راضی نبودم اما از اینکه توانستیم پس از دریافت 2 گل از اردن عکس العمل نشان داده و به جریان بازی بازگردیم و نتیجه را مساوی کنیم راضی هستم.

کی روش تأکید کرد: در بازی مقابل اردن نشان دادیم تیم ملی تیمی است که می جنگد و بازیکنانش یک دل هستند و با هم وحدت دارند. بازیکنان تیم ملی ثابت کردند برای آنکه نبازند تا آخرین لحظه مسابقه تلاش می کنند.

وی در خصوص دیدار مقابل قطر که روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار می شود، گفت: شرایط بازی با قطر کاملا متفاوت است و ما بهترین ترکیب خود را به میدان می فرستیم چرا که می خواهیم برنده باشیم و یک قدم دیگر در جهت آماده سازی تیم ملی و رو به جلو برداریم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تأکید بر اینکه اشکان دژاگه در تمرینات آماده سازی این تیم حضور خواهد یافت، گفت: امیدوارم لژیونرها حداکثر تا دوشنبه وارد ایران شوند و از سه شنبه در تمرینات تیم ملی حضور یابند.