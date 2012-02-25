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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

الجزایر با دخالت نظامی در سوریه مخالفت کرد

الجزایر با دخالت نظامی در سوریه مخالفت کرد

وزیر امور خارجه الجزایر ضمن مخالفت کشورش با هر گونه دخالت خارجی در سوریه خواستار انجام گفتگوهای سازنده میان گروههای مختلف این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "مراد مدلسی" گفت : خشونتها در سوریه از سوی هر طرفی که باشد باید متوقف و گفتگوهای ملی با حضور همه گروهها تحت نظارت اتحادیه عرب برگزار شود.

وی افزود: ما مخالف دخالت  خارجی در سوریه هستیم و از همه طرفها می خواهیم که گفتگوهای سازنده ای را برای تشکیل کابینه وحدت ملی انجام دهند، زیرا تنها راه ثبات و حفظ حاکمیت سوریه است.

شایان ذکر است که کشورهای عربی به ویژه قطر و عربستان در همسویی با سیاستهای کشورهای غربی با حمایت از گروههای مسلح در راستای بی ثباتی سوریه تلاش می کنند، تا جایی که در نشست ضد سوری موسوم به دوستان سوریه در تونس که روز جمعه پنجم اسفند برگزار شد، سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان از اینکه دخالت نظامی در سوریه و حمایت تسلیحاتی از گروههای مسلح مورد تاکید قرار نگرفت، این نشست را به نشانه عصبانیت ترک کرد.

کد مطلب 1543365

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