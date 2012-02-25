نامزدهای جبهه مردم ‌سالاری در مازندران مشخص شدند

علی قمی اویلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انوشیروان محسنی بندپی از حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس، احمد ناطق نوری از حوزه انتخابیه نور و محمودآباد، علی‌اصغر یوسف ‌نژاد و ابوالقاسم روحی از حوزه انتخابیه ساری و میاندرود نامزدهای این حزب هستند.

وی بیان داشت: علی پورآهنگر ثانی از حوزه انتخابیه تنکابن و رامسر، یوسفیان ملا از آمل، علی دست ‌باز از حوزه انتخابیه بهشهر و نکا و سید هادی حسینی از حوزه انتخابیه قائم شهر و سوادکوه در لیست کاندیدای جبهه مردم‌سالاری مازندران قرار دارند.

قمی اویلی افزود:در جبهه مردمسالاری 14 گروه از گروههای 18 گانه دوم خرداد حضور دارند و برای 15 کرسی تهران و 100 کرسی حوزه انتخابیه شهرستان‌های سراسر کشور برای ارائه لیست مشترک به اجماع رسیدند.

حزب مردمسالاری مازندران برای 8 حوزه انتخابیه استان از 9 حوزه انتخابیه لیست ارائه کرده است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12 اسفند برگزار می شود.