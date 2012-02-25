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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۳

اژدری در گفتگو با مهر:

مردم حضور حداکثری در انتخابات را یک وظیفه دینی تلقی کنند

مردم حضور حداکثری در انتخابات را یک وظیفه دینی تلقی کنند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: مردم ایران باید حضور حداکثری در انتخابات را به عنوان وظیفه دینی و شرعی خود تلقی کنند و با شرکت در انتخابات مجلسی کارآمد را برای نظام و انقلاب به وجود آورند.

حجت‌الاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت حضور حداکثری مردم در انتخابات اظهار داشت: کاندیداتور‌های انتخاباتی باید در راستای تشویق تمام اقشار مختلف موجود در سطح کشور به حضور حداکثری در انتخابات گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه مردم باید با بصیرت کافی در انتخابات شرکت کنند، اضافه کرد: امامزاده‌ها به عنوان عبادی‌ترین اماکن موجود در سطح شهر‌ها به شمار می‌روند و سیاست ما باید در کنار دیانت ما حفظ شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر 12 هزار و 500 موقوفه در سطح استان وجود دارد و کاندیداتور‌های انتخاباتی حق تبلیغ در این اماکن را ندارند.

وی با اشاره به اینکه مردم باید با حضور خود در انتخابات با اهداف دشمنان ایران و اسلام به مقابله بپردازند، ادامه داد: کاندیداتور‌های انتخاباتی باید هر تبلیغی را در راستای حضور حداکثری مردم در انتخابات انجام بدهند.

اژدری تصریح کرد: مردم ایران باید حضور حداکثری در انتخابات را به عنوان وظیفه دینی و شرعی خود تلقی کنند و با شرکت در انتخابات مجلسی کارآمد را برای نظام و انقلاب به وجود آورند.

وی افزود: اقتدار و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران با حضور حداکثری ملت ایران به تمامی دنیا ثابت می‌شود.
 

کد مطلب 1543367

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