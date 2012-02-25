نظام حقوقی اسلام منسجم و فراگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در پیامی به اولین مجمع فقه و حقوق حوزه های علمیه تصریح کرد: قبل از هر چیز تشکیل این انجمن را که از جمله کارهای علمی و تحقیق ضروری به نظر می‌رسد به شما عزیزان بنیانگذار این انجن تبریک می‌گویم و امیدوارم بتوانید به اهداف والایتان برسید.



در بخش دیگری از این پیام آمده است: به یقین هیچ یک از ادیان موجود در جهان، نظام فقهی و حقوقی منسجم و فراگیری که تمام سطوح زندگی بشر اعم از مادی و معنوی را شامل شود همانند اسلام ندارد و چنانچه خبررسانی صحیح و گسترده‌ای در این زمینه انجام شود قطعا علاقه‌مندان به اسلام در جهان فزونی خواهند یافت و زمینه را برای جهانی شدن آئین اسلام فراهم خواهد کرد.



این مرجع تقلید در ادامه پیام خود تاکید کرده است: که مخصوصا با توجه به که راهکارهای مطمئن و قانونمندی در پرتو اصول و قواعد احکام مستحدثه برای نیازهای هر زمان و هر مکان وجود دارد که فقه و حقوق اسلامی را به روز می‌سازد و تنگناهای زندگی دینداران را بر طرف می‌کند، اسلام خواهان و طرفداران بیشتری پیدا خواهد کرد.



وی در بخش پایانی پیام اظهار داشته است: روشن است از آنجا که دنیای مادی غرب، همه چیز را از دریچه همان زندگی مادی می‌نگرد چالش‌هایی با فقه و حقوق اسلامی پیدا کرده و خواهد کرد اما این امر در پرتو روشنگری‌های دانشمندان و فقیهان معاصر و شما عزیزان توانمند تدریجا بر طرف می‌شود و آنها پاسخ قانع‌کننده خود را از شما دریافت خواهند کرد.



البته می دانم شما عزیزان راه پرفراز و نشیبی را در پیش دارید به خصوص که در داخل با دو گروه افراطی و تفریطی سر و کار دارید ولی به یقین می‌توانید با تدبیر و مطالعات عمیق و بردباری و شجاعت و توکل بر خداوند متعال و اخلاص نیت بر همه این مشکلات فائق آئید.