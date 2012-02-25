به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز این رقابتها به مبارزه جودوکاران اوزان سنگین اختصاص دارد که چهار عضو تیم ملی کشورمان در سه وزن به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

امیرقاسمی نژاد در وزن 81- کیلوگرم در اولین دیدار "نالوجاساتکی" از فیجی را پیش رو خواهد داشت. وی در صورت برتری باید با برنده مبارزه جودوکاران اوکراین و مغولستان پیکار کند. در این وزن هم 65 جودوکار حضور دارند.

در وزن 100- کیلوگرم که 50 جودوکارشرکت دارند، جواد محجوب نماینده کشورمان است که در اولین دیدار با"ایریکلی کوپالیدزه" از گرجستان مبارزه می کند. محجوب در صورتی که بتواند این حریف خود را شکست داد به دیدار "فردریک بورگنسن" از دانمارک خواهد رفت.تیم جودو کشورمان در وزن 100+ کیلوگرم دو نماینده دارد.

امیر ملکی پور در اولین دیدار با "اصلان کامبیف" از روسیه مبارزه می کند و در صورت برتری به مصاف "آندرورتا" از اتریش خواهد رفت. محمدرضا رودکی در اولین دیدار با"بوگاتریف" از قزاقستان خواهد رفت و در صورت برتری به مصاف "یوری کارکوفتسکی" از قرقیزستان می‌رود.

تیم ایران امروز شنبه دو نماینده داشت که وحید بنا در وزن 60- کیلوگرم با پیروزی مقابل نمایندگان استونی و مغولستان در سومین دیدار نتیجه را به "دارگان" از فرانسه واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. علی معلومات هم در وزن 73- کیلوگرم جودوکارانی از ترکیه و پرتغال را شکست داد و به اتریش باخت و حذف شد.

رقابتهای جام جهانی پراگ با حضور 359 جودوکار از 74 کشور جهان صبح امروز آغاز شد و عصر فردا نیز به پایان می رسد.