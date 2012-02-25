بازگشایی محورهای ارتباطی چالدران/ ارتفاع برف در سردشت به 2 متر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلیپور بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید از اداره راه و ترابری چالدران افزود: راهداران با توجه به اقلیم کوهستانی منطقه و کمبود امکانت راهداری در سخت ترین شرایط ارائه خدمت کرده که با توجه به قرار گرفتن در ایام انتخابات باید تمام تلاش در راستای مسدود نشدن راهها را به کار گرفته تاهمه مردم منطقه در دورافتاده ‌ترین روستاها نیز بتوانند در تعیین سرنوشت خود در 12 اسفند سهیم باشند.

وی با بیان اینکه با توجه به بارشهای 10 روز گذشته تعدادی از راههای روستایی نیاز به آماده‌ سازی برای تردد داشته و هم اکنون این محورها در شرایط مساعد و تردد آسان قرار دارند، اظهار داشت: با توجه بارشها و شرایط خاص و اقلیمی منطقه کلیه دستگاههای راهداری سنگین و نیمه سنگین در تمام مناطق به صورت مستمر با نظارت اداره راه و ترابری و مشارکت بخشی از دستگاههای راهسازی خصوصی به صورت هماهنگ آماده خدمات‌ رسانی به مردم هستند.

فرماندار چالدران به استقرار اکیپهای تعمیراتی طی سه روز قبل، حین و بعد از انتخابات اشاره و خطاب به راهداران اظهار داشت: همگام با مردم با شرکت در این روز خجسته و با شعار این که هیچ راهی بسته نماند به وظایف محوله عمل می کنیم.

همچنین بر اساس اعلام روابط عمومی فرمانداری سردشت بارش برف در کوهستانهای سردشت در منطقه مرزی کیله به بیش از دو متر رسیده و در پی تلاش بی وقفه اداره راه و ترابری شهرستان پس از گذشت سه روز هنوز عملیات برف روبی در مسیر بازارچه کیله ادامه دارد.

بازگشایی محور تکاب - ایرانخواه در جنوب آذربایجان غربی

رئیس اداره راه وترابری تکاب گفت: راه ارتباطی تکاب به سقز در محور دو راهی ایرانخواه که به علت بارش سنگین برف و کولاک شدید مسدود شده بود با تلاش بی وقفه و شبانه روزی و با وجود کولاک و برف سنگین محور دو راهی ایرانخواه را که چند روزقبل مسدود شده بوداز شب گذشته بازگشائی کنند.

بهلول عبدی با بیان اینکه هم اکنون تمام راههای بین شهری وروستائی این شهرستان باز و تردد در آنها جریان دارد، به رانندگانی که قصد تردد در محور دو راهی ایرانخواه را دارند توصیه کرد: به علت کولاک برف تا حد امکان از این محور تردد نکرده و در صورت ضرورت وسائل ایمنی به ویژه زنجیر چرخ همراه داشته و یا از محورهای کرفتو و بیجار برا ی عزیمت به سقز استفاده کنند.

وی همچنین به رانندگانی که قصد تردد در جاده تکاب زنجان در محور تخت سلیمان- دندی را دارند توصیه کرد، حتما وسائل ایمنی به وِیژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و با احتیاط کامل رانندگی کنند.