حجت الاسلام محمد رضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هر نوع انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران ازجایگاه ویژه‌های برخوردار است بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای خواست ملت ایران شکل گرفته است و بنیان نظام نیز توسط مردم ایجاد شده است.



وی ادامه داد: از این جهت هر انتخابات یک تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، آرمان‌های شهدا و اندیشه‌های امام خمینی(ره) است.



وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی نقشی الگویی برای ملت‌های مسلمان پیدا کرده است افزود: اهمیت انتخابات در مقطع کنونی تاریخ معاصر جهان اسلام به دلیل وجود بیداری اسلامی دارای نقشی الگویی برای سایر ملت‌های مسلمان است.



معاون فرهنگی و تبلیغی جامعه المصطفی(ص) بیان کرد:‌ انتخابات مجلس شورای اسلامی که در این مقطع حساس زمانی برگزار می‌شود می‌تواند پیام مردم سالاری دینی را به کشورهای در حال انقلاب صادر کند و الگویی مناسب برای مردم منطقه باشد.



فعالیت وسیع بنگاه‌های خبرپراکنی استکبار در کاستن از میزان مشارکت مردم



وی گفت: این روزها همواره شاهد حجم وسیع فعالیت‌های رسانه‌های خارجی و بنگاه‌های خبرپراکنی جبهه متحد استکبار برای ایجاد تردید در مردم و کاستن از مشارکتشان در انتخابات هستیم.



وی ادامه داد: بنابرین مردم می‌توانند با حضور گسترده در انتخابات آرزوها و نقشه‌های دشمنان نظام را خنثی کنند.



در انتخابات افرادی باید انتخاب شوند که در گذشته انقلاب نقش داشته‌اند



صالح بیان کرد: باید در انتخابات افرادی را انتخاب کرد که در گذشته انقلاب نقش داشته‌اند و انقلاب را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند و در مقابل ولی فقیه نیز از تبعیت لازم برخوردار هستند.

