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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

صالح در گفتگو با مهر:

انتخابات پیام مردم سالاری دینی را به کشورهای منطقه انتقال می‌دهد

انتخابات پیام مردم سالاری دینی را به کشورهای منطقه انتقال می‌دهد

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و تبلیغی جامعه المصطفی(ص) انتخابات را انتقال دهنده ی پیام مردم سالاری دینی به کشورهای منطقه عنوان کرد.

حجت الاسلام محمد رضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هر نوع انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران ازجایگاه ویژه‌های برخوردار است بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای خواست ملت ایران شکل گرفته است و بنیان نظام نیز توسط مردم ایجاد شده است.

وی ادامه داد: از این جهت هر انتخابات یک تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، آرمان‌های شهدا و اندیشه‌های امام خمینی(ره) است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی نقشی الگویی برای ملت‌های مسلمان پیدا کرده است افزود: اهمیت انتخابات در مقطع کنونی تاریخ معاصر جهان اسلام به دلیل وجود بیداری اسلامی دارای نقشی الگویی برای سایر ملت‌های مسلمان است.

معاون فرهنگی و تبلیغی جامعه المصطفی(ص) بیان کرد:‌ انتخابات مجلس شورای اسلامی که در این مقطع حساس زمانی برگزار می‌شود می‌تواند پیام مردم سالاری دینی را به کشورهای در حال انقلاب صادر کند و الگویی مناسب برای مردم منطقه باشد.

فعالیت وسیع بنگاه‌های خبرپراکنی استکبار در کاستن از میزان مشارکت مردم

وی گفت: این روزها همواره شاهد حجم وسیع فعالیت‌های رسانه‌های خارجی و بنگاه‌های خبرپراکنی جبهه متحد استکبار برای ایجاد تردید در مردم و کاستن از مشارکتشان در انتخابات هستیم.

وی ادامه داد: بنابرین مردم می‌توانند با حضور گسترده در انتخابات آرزوها و نقشه‌های دشمنان نظام را خنثی کنند.

در انتخابات افرادی باید انتخاب شوند که در گذشته انقلاب نقش داشته‌اند

صالح بیان کرد: باید در انتخابات افرادی را انتخاب کرد که در گذشته انقلاب نقش داشته‌اند و انقلاب را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند و در مقابل ولی فقیه نیز از تبعیت لازم برخوردار هستند.
 

کد مطلب 1543375

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