اخبار شهر کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت: ستاد ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی طی ماه گذشته اقدامات مطلوبی را انجام داده است.

وی افزود: در این زمینه در بهمن ماه 110 نفر از متکدیان ساماندهی شدند که از این میزان 43 درصد از اتباع کشورهای همسایه شرقی افغانستان و پاکستان بودند.

مساحت کل فضای سبز منطقه 3 به بیش از 593 هزار متر مربع رسید



مدیر منطقه 3 شهرداری کرج گفت: مساحت کل فضای سبز در منطقه 3 به 593 هزارو 528 متر مربع رسید و توسعه فضای سبز از اولویتهای مهم شهرداری منطقه است که برانجام آن تاکید دارد.



سعید صفری با بیان این مطلب اظهارداشت: امید می رود با افزایش سرانه سبز منطقه 3 شاهد زیبایی بصری شهروندان و بهبود وضعیت اکولوژیکی شهر و حفظ نگهداری این فضاها از جانب شهروندان باشیم.



اقدامات شهرداری کرج در تعریض بلوار کیانمهر قابل تحسین است



فرماندار کرج از اقدامات مطلوب شهرداری کرج در اجرای پروژه تعریض بلوار اصلی کیانمهر تجلیل کرد و گفت: در این زمینه طبق وعده شهردار، این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.



مهدی ایران نژاد اظهار داشت: یکی از اقدامات مطلوب که باید مسئولان توجه ویژه به آن داشته باشند، بحث مهندسی ترافیک و ایجاد شبکه های درجه یک و دو و شریانهای ترافیکی است.

وی افزود: این مهم در شهرک کیانمهر بر عهده شهرک ساز بوده است که متاسفانه شخص شهرک ساز به آن توجه نداشته است.

هزینه خدمات دهی هر اتوبوس در کرج



مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه عنوان کرد: بر حسب آمار های موجود هزینه های خدمات دهی هر اتوبوس این ناوگان سه برابر درآمد های حاصل از آن است.



مهرداد کیانی با بیان اینکه، سازمان اتوبوسرانی، سازمانی درآمد زا نیست، افزود: دعوت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی با محوریت اتوبوس با هدف رفع مشکلات درآمد زایی انجام می گیرد.

وی با تاکید بر ارائه خدمات بهینه از سوی سازمان اتوبوسرانی به عنوان یکی از مهمترین ناوگان های حمل و نقل عمومی بیان کرد: حضور بخش خصوصی و استقبال از این بخش برای سرمایه گذاری در عرصه حمل و نقل عمومی منوط بر کسب درآمدی منطقی و اصولی برای متولی آن است.



تجلیل از بانوان مهندس شهرداری کرج



مسئول امور بانوان شهرداری کرج از برگزاری مراسم تجلیل از بانوان مهندس این سازمان خبر داد و گفت: در این مراسم از 78 بانوی مهندس شهرداری کرج تجلیل به عمل آمد.



طیبه حقیقت جو اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن روز پنجم اسفند ماه سال جاری، روز مهندس از سوی امور بانوان شهرداری کرج مراسم تجلیل از بانوان مهندس شهرداری برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم که شهردار کرج نیز حضور داشت، از78 نفر از بانوان مهندس سازمانها، مناطق و معاونت های شهرداری کرج تجلیل و قدردانی شد.



بازدید از پروژه های عمرانی در دست اجرا

پروژه های عمرانی در دست اجرای منطقه 2 کرج به همراهی مدیر و معاونین منطقه بازدید شد.



مدیر منطقه 2 شهرداری کرج در این بازدید با تاکید بر تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی منطقه گفت: این مهم به ویژه با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال بسار حائز اهمیت است.

سید رضا مساعد اجرای پروژه های عمرانی در منطقه را مهم ارزیابی کرد و افزود: اساس پیش بینی و اجرای طرح های عمرانی در سطح منطقه در عرصه های مختلف، ارتقاء سطح خدمات رسانی به شهروندان است.



مسابقه بزرگ کتابخوانی در کرج برگزار می شود

معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج از برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه بیست و دومین یادواره شهدای منطقه قلمستان (حدیث پرواز) خبر داد.



حسین امیدیان با اعلام این خبر اظهار داشت: مسابقه بزرگ کتابخوانی با عنوان "50 سال عبادت " با موضوعاتی از وصیت نامه 47 شهید شاخص ایران و 3 شهید حزب الله لبنان در این کتاب گردآوری و از سوی موسسه فرهنگی شهید ابراهیم هادی منتشر شده است.

وی افزود: محتوای کتاب "50 سال عبادت " در بر گیرنده بخش هایی از نوشته های عارفانه ، ادبی، عاشقانه و اخلاقی شهدا در وصیت نامه های مذکور است.

انتقال دست فروشان فردیس به روز بازار کانال شرقی



مدیر منطقه 3 شهرداری کرج گفت: به منظور افزایش رضایتمندی شهروندان همچنین کاهش بار ترافیکی در ایام پایانی سال دست فروشان منطقه 3 کرج به روز بازارهای نوروزی منتقل و ساماندهی شدند.



سعید صفری با بیان این مطلب افزود: با هماهنگی دستگاه اجرایی،قضایی و انتظامی بازارچه موقت در کانال شرقی فردیس راه اندازی شد تا دستفروشان ضمن عرضه اجناس خود دراین بازارها از هرگونه سد معبر در بلوار اصلی فردیس و پیاده روهای مجاور خودداری کنند در این راستا تدابیر ویژه ای از جمله اختصاص نقطه ای مشخص برای ساماندهی و تجمیع بساط دستفروشان همچنین اطلاع رسانی به شهروندان جهت مراجعه به مکانی که شهرداری تعیین کرده انجام شد.



عملکرد مطلوب امور بانوان شهرداری قابل تقدیر است



مسئول امور بانوان فرمانداری کرج، عملکرد امور بانوان شهرداری کرج را مطلوب ارزیابی کرد.



منصوره معصومی اظهار داشت: طی چند ماه گذشته به دستور شهردار کرج، واحد امور بانوان در شهرداری تشکیل و راه اندازی شد.

وی افزود: این اقدام نشان دهنده توجه و اهتمام ویژه شهرداری در راستای شناسایی، رسیدگی و رفع مشکلات بانوان در سازمان مربوطه است.



نشت گاز شهری در کرج یک مجروح برجا گذاشت



نشت گاز شهری در کلانشهر کرج یک مجروح برجا گذاشت.



مقارن ساعت 18:48 شامگاه جمعه پنجم اسفندماه سال جاری یک مورد احتمال گازگرفتگی به آدرس رجائی شهر، بلوار انقلاب، فاز 3 بلوک 1 گزارش شد.

در این زمینه سریعا نیروهای نجات ایستگاه هفت به محل مورد نظر اعزام و مشاهده شد که در یک مجتمع چهار طبقه و یکی از واحدهای طبقه اول به متراژ تقریبی 68 مترمربع بنا بر گزارش همسایگان و تایید عوامل انتظامی احتمالا ساکنین دچار گاز گرفتگی شدند.



تاکسیهای شهری تنها در خطوط ویژه خود اقدام به جابه جایی مسافران کنند



مسئول فنی و مهندسی سازمان تاکسیرانی شهرداری کرج از تاکسی داران درخواست کرد تا تنها در خطوط ویژه مربوط به خود اقدام به جابه جایی مساقران کنند.



پهلوانی اظهار داشت: طبق قانون تاکسی های شهر تهران حق هیچ گونه جا به جایی مسافران در کلانشهر کرج را ندارند.

وی افزود: این مهم در صورتی امکان پذیر است که این تاکسی ها ویژه پایانه های تهران – کرج باشند و مسافرانی که از تهران قصد عزیمت به کرج را دارند جابه جا کنند.

35 پرو‍ژه خرد و کلان در منطقه 1 کرج اجرا شد



مدیر منطقه 1 شهرداری کرج از اجرای 35 پروژه خرد و کلان طی سال جاری در این منطقه خبر داد.



حسین شریف کاظمی از اجرای 35 پروژه خرد و کلان در این منطقه در سال جاری خبرداد و اظهار داشت: پروژه سالن ورزشی چند منظوره بیلقان که یک پروژه نیمه تمام شهرداری در سالهای گذشته بود با تاکید شهردار کرج، تمام تلاش خود را معطوف کرده و این پروژه در تیرماه به بهره برداری رسید همچنین در کنار این پروژه پارک سه هکتاری شهید بهشتی نیز با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان بصورت امانی پیمانی انجام شد.