به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای استقلال برابر نسف کارچی ازبکستان و الریان قطر و پرسپولیس مقابل الشباب امارات را انتخاب کرد.

اسامی داوران بازی استقلال تهران و نسف کارچی ازبکستان که در تاریخ اول فروردین 91 برگزار می‌شود، بدین شرح است:

داور: عبدالله محمد الهلالی از عمان، کمک‌ها: حامد سلیمان و ناصر خالد از عمان، داور چهارم: ابراهیم مبارک الحسنی از عمان

ناظر بازی: عبدالحمید عبدالغفور از مالدیو، ناظر داوری: ساماراراتنا ویکراماتونگا از سریلانکا

اسامی داوران دیدار پرسپولیس ایران و الشباب امارات که در روز دوم فروردین 91 در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

داور: ماساکی توما از ژاپن، کمک‌ها: تورو ساگارا و هیرویوکی ایگاراشی از ژاپن، داور چهارم: رو وان آروموگان از هند

ناظر بازی: محمد علی طلال از اردن، ناظر داوری: یزبک یزبک از لبنان

همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران الریان قطر و استقلال ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2012 که روز 16 اسفندماه برگزار می‌شود، را به شرح زیر اعلام کرد:

داور: بنیامین ویلیامز از استرالیا، کمک‌ها: جیمز ماتیوکریم و هاکان آناز از استرالیا، داور چهارم: عبدالحسین جمعه از بحرین

ناظر بازی: سلیمان معتصم از اردن، ناظر داوری: شمس المائدین از سنگاپور