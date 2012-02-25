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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

از سوی AFC؛

اسامی داوران سه بازی سرخابی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

اسامی داوران سه بازی سرخابی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

کنفدراسیون فوبتال آسیا اسامی داوران سه دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای استقلال برابر نسف کارچی ازبکستان و الریان قطر و پرسپولیس مقابل الشباب امارات را انتخاب کرد.

اسامی داوران بازی استقلال تهران و نسف کارچی ازبکستان که در تاریخ اول فروردین 91 برگزار می‌شود، بدین شرح است:
داور: عبدالله محمد الهلالی از عمان، کمک‌ها: حامد سلیمان و ناصر خالد از عمان، داور چهارم: ابراهیم مبارک الحسنی از عمان
ناظر بازی: عبدالحمید عبدالغفور از مالدیو، ناظر داوری: ساماراراتنا ویکراماتونگا از سریلانکا

اسامی داوران دیدار پرسپولیس ایران و الشباب امارات که در روز دوم فروردین 91 در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود، به شرح زیر است:
داور: ماساکی توما از ژاپن، کمک‌ها: تورو ساگارا و هیرویوکی ایگاراشی از ژاپن، داور چهارم: رو وان آروموگان از هند
ناظر بازی: محمد علی طلال از اردن، ناظر داوری: یزبک یزبک از لبنان

همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران الریان قطر و استقلال ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2012 که روز 16 اسفندماه برگزار می‌شود، را به شرح زیر اعلام کرد:
داور: بنیامین ویلیامز از استرالیا، کمک‌ها: جیمز ماتیوکریم و هاکان آناز از استرالیا، داور چهارم: عبدالحسین جمعه از بحرین
ناظر بازی: سلیمان معتصم از اردن، ناظر داوری: شمس المائدین از سنگاپور

کد مطلب 1543379

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