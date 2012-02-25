برترین های لیگ برتر واترپلو معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر واترپلو با قهرمانی تیم فولاد سپاهان به پایان رسید. در پایان این مراسم که جمعه شب در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، از سوی سازمان لیگ برتر "سیدمحمد سعید میرمهدی"، ملی پوش با سابقه هیئت شنای گیلان، به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب شد و لوح ویژه ای را دریافت کرد.

"علیرضا شهیدی پور" دروازبان با سابقه تیم واترپلو کشورمان و باشگاه هیئت شنای زنجان به عنوان بازیکن اخلاق جام بیست و یکم برگزیده شد و لوح ویژه ای دریافت کرد.

"حامد دایی تقی" داور بین المللی کشورمان به عنوان داور برتر این دوره از مسابقات انتخاب شد و لوح ویژه ای از سوی مسئولان فدراسیون شنا دریافت کرد.

"حمید شب انگیز" نیز که موفق شد تیم فولاد ماهان سپاهان را بدون شکست و برای دومین سال پیاپی قهرمان لیگ برتر واترپلو کند به عنوان بهترین مربی فصل جاری رقابت‎ها انتخاب شد.