انتخابات نظام اسلامی را در مقابل تهدیدات محافظت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی عصر شنبه در همایش انتخابات نهم در مسجد جامع ساری افزود: انتخابات در ایران از مصادیق بارز جمهوریت و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی اظهار داشت: حضور ملت ایران در عرصه انتخابات، تمامی معادلات سیاسی را بر هم خواهد زد و توطئه های دشمن زبون را منکوب می کند.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به اینکه انتخابات در ایران مصونیت بخش است، تصریح کرد: این حماسه حضور سبب می شود تا کشور در مقابل هر نوع تهدیدات ایمن باشد.

شجاعی با بیان اینکه حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات خواسته همه مسئولان و خدمتگزاران نظام است، یادآور شد: مردم با حضور حماسی خود در جمعه جاری دوازدهم اسفندماه تمامی توطئه ها و ترفندهای دشمن را نقش برآب خواهند کرد.

وی با اعلام اینکه ساری تنها مرکز استان بدون مرکز دانشگاهی دولتی است، افزود: باید دانشگاه مازندران از بابلسر به ساری انتقال داده شود.

شجاعی از نبود مرکز نمایشگاهی در شهر ساری مرکز مازندران انتقاد کرد و گفت: مرکز استان باید نقطه ثقل همه خدمات باشد درحالی که چنین نیست.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12 اسفند برگزار می شود.