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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

شجاعی اعلام کرد:

انتخابات نظام اسلامی را در مقابل تهدیدات محافظت می کند

انتخابات نظام اسلامی را در مقابل تهدیدات محافظت می کند

ساری - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر حضور حداکثری مردم در 12 اسفند، اظهار داشت: انتخابات نظام اسلامی را در مقابل تهدیدات دشمن محافظت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی عصر شنبه در همایش انتخابات نهم در مسجد جامع ساری افزود: انتخابات در ایران از مصادیق بارز جمهوریت و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی اظهار  داشت: حضور ملت ایران در عرصه انتخابات، تمامی معادلات سیاسی را بر هم خواهد زد و توطئه های دشمن زبون را منکوب می کند.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به اینکه انتخابات در ایران مصونیت بخش است، تصریح کرد: این حماسه حضور سبب می شود تا کشور در مقابل هر نوع تهدیدات ایمن باشد.

شجاعی با بیان اینکه حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات خواسته همه مسئولان و خدمتگزاران نظام است، یادآور شد: مردم با حضور حماسی خود در جمعه جاری دوازدهم اسفندماه تمامی توطئه ها و ترفندهای دشمن را نقش برآب خواهند کرد.

وی با اعلام اینکه ساری تنها مرکز استان بدون مرکز دانشگاهی دولتی است، افزود: باید دانشگاه مازندران از بابلسر به ساری انتقال داده شود.

شجاعی از نبود مرکز نمایشگاهی در شهر ساری مرکز مازندران انتقاد کرد و گفت: مرکز استان باید نقطه ثقل همه خدمات باشد درحالی که چنین نیست.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12 اسفند برگزار می شود.

کد مطلب 1543381

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