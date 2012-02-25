تعطیلی 40 درصد واحدهای دامی/ کمک 9 میلیارد ریالی به کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد گفت: تعطیلی 40 درصد واحدهای دامی از مهمترین مشکلات بخش دام و طیور این منطقه است

حسین فضلی افزود: نبود مدیریت و حمایت کارآمد، واحدهای دامی و طیور اسدآباد را با مشکل جدی روبرو کرده است.

فضلی گفت: نبود تضمین فروش محصولات دامی به ویژه شیر، نبود مدیریت صحیح در واحدهای صنعتی، گرانی وبالا بودن قیمت علوفه و نهاده های دامی و نبود ثبات قیمت و نوسانات شدید قیمت گوشت مرغ و نهاده های مربوط به این صنعت از مهمترین مشکلات واحدهای دامی و طیور بعد از هدفمندی یارانه ها است.

وی همچنین گرانی دارو و درمان در خصوص دام، بی توجهی دستگاه های نظارتی بر قیمت نهاده های دامی، نهادینه نشدن صنعت بیمه در دامداریها و کم شدن ذخیره ژنتیکی دامی شهرستان به ویژه دام سنگین را از مهمترین مشکلات بخش دام و طیور این منطقه عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد جمعیت دامی شهرستان اسدآباد را حدود 798 هزار واحد دامی شامل 60 هزار راس دام سنگین و 219 هزار دام سبک و 684 هزار و 800 قطعه طیور عنوان کرد.

پارک توریستی فرامحلی در ورودی شهر اسدآباد احداث می شود

شهردار اسدآباد به احداث پارک توریستی فرامحلی در ورودی شهر اسدآباد اشاره کرد و گفت: 50 هکتار زمین برای ساخت این پارک نیاز است.

رحیم الوندی توجه به مبلمان شهری را از اولویت‌های شهرداری خواند و اظهار داشت: درآمد بالا در شهرداری‌ها موجب زیباسازی و عمران شهر و توجه به مبلمان آن می‌شود.

وی با بیان اینکه سال آینده برای ایجاد درآمد در شهرداری برنامه‌‌ریزی دقیقی می شود، عنوان کرد: یکی از راهکارها برای ایجاد درآمد پایدار محدود کردن کارهای عمرانی کلیشه‌ای است که جدول‌گذاری، آسفالت ریزی از این جمله کارهاست.

وی از تغییر کاربری 40 هکتار از اراضی شهرستان برای ایجاد فضای آموزشی خبر داد و گفت: با بسترسازی مناسب توسط شورای شهر، شهرداری و مسکن و شهرسازی این امر برای توسعه آموزش در شهرستان انجام شد.

مردم اسدآباد بیش از 9 میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اسدآباد گفت: مردم این شهرستان در سالجاری بیش از 9 میلیارد ریال به نیازمندان و مددجویان تحت پوشش این کمیته کمک کردند

محمدنوشادی افزود: کمک مردمی این شهرستان در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی اضافه کرد: کمک های مردمی سال گذشته شش میلیارد و 500 میلیون ریال بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری کمک های مردمی به 10 میلیارد ریال برسد.

نوشادی از توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد خبر داد و افزود: براساس دستورالعمل جدید سالانه 10 درصد از مددجویان کمیته امداد از طریق برنامه های حمایتی خودکفا می شوند.

مه و کولاک شدید در گردنه اسدآباد

مه و کولاک شدید در گردنه اسدآباد که از صبح شنبه آغاز شده تردد خودروها را با مشکل مواجه کرده است.

پلیس راه استان همدان اعلام کرد گردنه اسدآباد در محور همدان- کرمانشاه را مه غلیظی فراگرفته و رانندگان وسایل نقلیه باید از تردد های غیر ضروری در این محور بپرهیزند.

همچنین پلیس راه همدان با تاکید بر مجهز بودن وسایل نقلیه به وسایل ایمنی، از تردد وسایل نقلیه غیرایمن و نامجهز نیز جلوگیری می کند.

براساس اعلام سازمان هواشناسی همدان، آسمان نقاط مختلف این استان هم اکنون با بارش برف و باران همراه است.

50 درصد دامداریهای شیری اسدآباد خالی و نیمه فعال هستند

مدیر دامپزشکی شهرستان اسدآباد گفت: بیش از 50 درصد دامداری‌های شیری در شهرستان اسدآباد خالی یا نیمه فعال هستند .

علی رضایی با بیان اینکه جمعیت دامی شهرستان اسدآباد 798 هزار رأس دام است، اظهار داشت: این تعداد شامل 60 هزار راس دام سنگین، 219 راس دام سبک و 596 هزار و 600 قطعه طیور صنعتی است .

وی با اشاره به اینکه 82 گاوداری شیری با ظرفیت سه هزار و 45 رأس گاو در شهرستان وجود دارد، افزود: بیش از 50 درصد گاوداری‌های شیری خالی و با ‌حداقل ظرفیت کار می‌کنند .

مدیر دامپزشکی شهرستان اسدآباد یادآور شد: 10 هزار نفر از جمعیت شهرستان اسدآباد در بخش دامداری اشتغالزایی دارند.