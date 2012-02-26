حضور پرشکوه مردم در انتخابات بهترینها را راهی بهارستان می کند

رامی علاسوند مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدون شک مردم این پتانسیلها را می بینند و استفاده نکردن یا استفاده ناصحیح از آنها را نیز از چشمانشان دور نمی ماند. در صورتیکه روند گسترش و توسعه بهره وری از این ظرفیتها راکد و یا حتی کند باشد، می تواند موجبات دلزدگی، دلسردی و نارضایتی مردم را فراهم کند.

کارشناس جغرافیای سیاسی و استاد دانشگاه افزود: این احساس دلسردی در درجه اول بر جنبه های مختلف زندگی فرد اثر می گذارد. روحیه، نشاط و سرزندگی او را کاهش می دهد و نیز می تواند به همین دلیل بر کسب و کار او نیز اثر بگذارد. چنین فردی توجه و توان اندکی را متوجه کار خود می کند و این کار، هر چه که باشد، مطمئنا در جامعه نقش و اثری دارد و در نتیجه جامعه نیز از حال فرد اثر می پذیرد.



علاسوند تصریح کرد: مهاجرت نیز یکی از تبعات شدیدتر این مسئله خواهد بود. در ابعاد کلان تر مهاجرت از کشور، سرمایه مادی و معنوی و نیروی کاری و فکری کشور را خارج می کند. در ابعاد استانی اما این موضوع تاثیری دو چندان دارد.



این کارشناس جغرافیای سیاسی اضافه کرد: از یک سو با احساس دلسردی نسبت به شرایط و امکانات استان، سرمایه های انسانی آن به استانهای دیگر و حتی خارج از کشور مهاجرت می کنند و از سوی دیگر برای جایگزینی این نیروها نیز مهاجرتی از روستاها به شهرها و نیز از استانهای دیگر به آن استان انجام می شود. از جنبه اول استان از جنبه های مختلف متضرر می شود، اما از جنبه دوم این ضرر با امکان به وجود آمدن مسائلی چون بحران فرهنگی تشدید خواهد شد.



وی عنوان کرد: در مورد استان خوزستان نیز در صورت اهمال و سستی در ایجاد شرایط مناسب و بهره برداری از پتانسیلهای فوق العاده آن، ایجاد چنین چرخه ای دور از انتظار نخواهد بود. کما اینکه این اتفاق کمابیش در سالهای قبل افتاده است.



علاسوند بزرگترین چالش پیش روی اهالی خوزستان و همچنین شهر اهواز را عدم جریان صحیح اقتصادی دانست و گفت: بحرانهای فرهنگی و اجتماعی بر پایه کمبودهای اقتصادی فردی و خانوادگی استوار می شود. گردش مالی استان در جهت بهرمندی اهالی خوزستان نیست و باید تلاش کرد این مشکل در استان مرتفع شود. خوزستان دارای ظرفیتهای سرمایه گذاری وسیعی در بخشهای کشاورزی، صنعت، بازرگانی و ذخایر زیرزمینی و طبیعی است. که متاسفانه با سو مدیریتها تاکنون بلا استفاده مانده است و در واقع این استان از سومدیریت ها رنج می برد.



این استاد دانشگاه با بیان اینکه در استان ما حمایت از سرمایه گذاری فقط در حد سخنرانی و جلسات مطرح می شود، عنوان کرد: سرمایه گذار باید با اطمینان خاطر در استان فعالیت کند، باید امنیت داشته باشد و به او امکانات داد و در عوض خواسته هایی از او داشت. باید گردش مالی او در استان و نیروهای کارش بومی باشد.



علاسوند در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: مطرح شده که دانشگاه ها برای تاسیس رشته هایشان باید نیاز سنجی کنند این گفته درستی است اما عقیده دارم ما در استان با انبوه متخصصین بیکاری روبرو هستیم که زمینه فعالیت در استان دارند. به عنوان مثال تحصیلکرده های کشاورزی که به عنوان یک بحران در استان ما مطرح می شوند با اجرایی شدن طرح 180 هزار هکتاری مقام معظم رهبری همه شاغل خواهند شد.



علاسوند در پایان تاکید کرد: بزرگترین کاری که می توان برای خوزستان کرد، استفاده از ظرفیتهایی است که در هر گوشه خود دارد. این کار می تواند عملا جلوی چرخه ای از نابهنجاری ها را بگیرد و در عین حال گامی رو به جلو باشد. در واقع هم پیشگیری و هم درمان در همین خاک است و تنها باید از آن استفاده کرد.