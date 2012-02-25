اخبار فرهنگی استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: نوزدهمین دوره جایزه کتاب فصل کشور امسال در شیراز برگزار می شود.

محمود عالیشوندی افزود: با توجه به امضا تفاهمنامه فی مابین موسسه خانه کتاب تهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزاری نوزدهمین دوره جایزه کتاب فصل در شهر شیراز قطعی شده است.

وی افزود: این رویداد فرهنگی روز یکشنبه 20 اسفند ماه جاری و با حضور بیش از 80 میهمان از نویسندگان و اهالی قلم کشوردر شیراز انجام می شود که در این مراسم برترینهای کتاب فصل ایران نیز معرفی می شودند.

عالیشوندی گفت: این میهمانان تا روز 22 اسفند ماه در شیراز حضور دارند و با هنرمندان ، صاحبان قلم در استان و با دست آور های ادبی و فرهنگی شیراز آشنا می شوند.

وی اضافه کرد : همه فرهنگ ها با کتاب آغاز می شوند، با کتاب میبالند و تجربه های خود را به کتاب میسپارندو این افتخاری ارزشمند دیگری برای فرهنگ فارس و شیراز است که میزبان چنین برنامه ای باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: استان های ایران هر کدام سابقه تمدنی و فرهنگی به اندازه یک کشور دارند و می توانند میزبانان خوبی برای برگزاری بسیاری از برنامه های کلان فرهنگی باشند.

وی گفت: تمرکز زدایی از برنامه های فرهنگی هنری از تهران به شهرستانهای کشور و تقویت گروه ها و نهاد فرهنگی از سیاستهای تمرکز زدایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که می تواند منجر به عدالت فرهنگی شود.

بر اساس آیین‌نامه جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، این جایزه به منظور حمایت از کتابهای برتر و حمایت و تشویق مؤلفان، مترجمان و مصححان متعهد و شایسته کشور و نیز برای ارتقای فرهنگ و دانش جامعه اسلامی و پیشبرد فرهنگ کتابخوانی در کشور برای هر فصل از سال برگزار می‌شود که تاکنون 18 دوره این جایزه برگزار شده است.

چهارمین جشنواره استانی آزاد خوشنویسی فارس به کار خود پایان داد

چهارمین جشنواره استانی آزاد خوشنویسی استان فارس با حضور 120 اثر در بخش پایانی و در لارستان به کار خود پایان داد.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی لارستان اظهار داشت: هنر خوشنویسی باز تاب ذوق واندیشه وبیان رابطه تنگاتنگ انسان با خدای خود ومحیط پیرمون است.

وحید عالی حسینی در آئین پایانی چهارمین جشنواره استانی آزاد خوشنویسی استان فارس در لارستان با بیان این مطلب افزود: هنگامیکه قلم با صدای نجیب ورقص مجنون وار خود بردل سپید کاغذ حرکت میکند تا اسرار دل شیدای خود را هویدا کند کمتر زبانی میتواند این معانی عمیق وعارفانه را معنا بخشد.

نائب دبیر چهارمین جشنواره خوشنویس آزاد فارس با ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره اجرای این جشنواره را در دو شهر لار واوز و در چهار رشته وسه نمایشگاه از ویژگیهای این جشنواره ونشان از پتانسیل های بالای شهرستان در برنامه های فرهنگی دانست.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان لارستان توجه بیش از گذشته هنرمندان ومسئولان و آحاد مردم را به این هنر اسلامی واصیل واستفاده از فرصتهای ورود به عرصه تکنولوژی و دفع تهدید های آن خواستار شد.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان فارس نیز گفت: لارستان با ویژگیهای خاص خود مهد فرهنگ وتمدن اسلامی استان است.

علوی با بیان اینکه این دیار با ویژگهای منحصر بفرد خو دمهد تمدن و فرهنگ اسلامی استان و کشوراست،افزود: در این شهرستان سه انجمن خوشنویسی وجود دارد و این در حالی است که بسیاری از شهر ستانهای کشور حتی برای شورایی شدن شعب خود با مشکل فراوان مواجه هستند.

برپایی نمایشگاه کتاب در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کازرون

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کازرون با همکاری اداره کتابخانه های عمومی ، و انتشارات فرهیختگان اقدام به برپایی نمایشگاه کتاب کرده است.

این نمایشگاه که با بیش از پنج هزار عنوان و با موضوعات مختلف تاریخی، کامپیوتر، داستان و رمان، کودک و نوجوان ، شعر و ادبیات و ... از تاریخ 29 بهمن لغایت یازدهم اسفندماه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با تخفیف 20 درصد برای بازدید عموم دائر خواهد بود.

دومین جشنواره طنز کالان با موضوع اعتیاد در خرم بید

دومین جشنواره طنز کالان با موضوع اعتیاد در شهر قادر آباد از بخش مشهد مرغاب این شهرستان برگزار شد.

شریفی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم بید ضمن اعلام این خبر افزود: دومین جشنواره طنز اعتیاد در سالن شهرداری شهر قادر آباد و با شرکت 9 گروه نمایشی از شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره که با همکاری مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی ( ره ) قادر آباد برگزار شد عده کثیری از علاقه مندان به هنر نمایش حضور داشتند.

شریفی ادامه داد: موضوع اعتیاد در جامعه امروزی یک مسئله بسیار مهم است که بایستی به آن توجه شود و به معتاد به عنوان یک بیمار نگاه کنیم نه یک مجرم و راههای درمان را به بیمار نشان دهیم و اورا متوجه کنیم که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کند.

وی اضافه کرد: باید در برنامه های هنری به خانواده ها آموزش دهیم که چگونه با یک معتاد برخورد کنند.

در پایان نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند:

بازیگرمقام اول مشترکا: کورش کنعانی و مصطفی قادرآبادی بازیگر مقام دوم مشترکا: سعیده آردی و سید مهدی موسوی

بازیگر مقام سوم مشترکا: رضا برزگر و آرمان زارع و علی خوش رفتار

مقام اول کارگردانی: علی برزگر

مقام دوم کارگردانی: عبد الله قادری

برگزاری شورای فرهنگ عمومی نی ریز مشترکا با شورای فرهنگ عمومی استهبان

سی امین جلسه شورای فرهنگ عمومی نی ریز مشترکا و با حضور اعضا شوراهای فرهنگ عمومی نی ریز و استهبان در محل سالن فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.

در این جلسه آیت الله فقیه امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی نی ریز بر اهمیت انتخابات سالم و اخلاق مدار تاکید کرد و گفت: رسالت شورای فرهنگ عمومی در دو شهرستان برگزاری انتخابات سالم تابع اصول و ارزشهای اخلاقی برآمده از متن فرهنگ دینی است.

وی افزود: دینمداری ،‌عزت نفس،‌ قانون گرایی، ‌نقدپذیری، ‌وفاق و اتحاد مردم از شاخصه های این اننخابات محسوب می شود.

نمایشگاه نقاشی فرناز شریفی در آباده افتتاح شد

نمایشگاه نقاشی هنرمند جوان فرناز شریفی با18اثر از آثار کوبیسم ورئال دائر شد.

در این نمایشگاه که باخلاقیت خاصی آثار در کنار هم قرار گرفته اند به مدت یک هفته ازسه اسفند ماه 90در شرکت فرش سابق به معرض دید علاقه مندان گذاشته شده است.

فرناز شریفی دانشجوی رشته گرافیک بوده که باراهنمای استاد فرهاد نادری این نمایشکاه را دائر کرده است.